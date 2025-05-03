出爐金像得主朱芸編獨奏二胡　聯乘當地傳統樂團合奏震撼柬埔寨

由亞洲電影大獎學院主辦，文創產業發展處、電影發展基金及香港駐曼谷經濟貿易辦事處支持，並由柬埔寨電影發行商Westec Media協辦的「香港電影巡禮」，繼去年夏天，今年4月24日起再度於柬埔寨金邊舉行。五位香港影人，包括開幕作品《寄了一整個春天》的導演葉鈺瀛、主演栢天男(Adam)，《武替道》兩位演員張達倫(Max)和林耀聲，以及憑《破。地獄》先後獲得今屆亞洲電影大獎，及金像獎最佳原創音樂，亦為全球最高票房動畫《哪吒之魔童鬧海》配樂師，香港著名音樂家朱芸編，亦有親身飛到金邊出席，與影迷近距離接觸。Adam欣喜今次行程獲眾人為他提早慶生，朱芸編亦難得與當地傳統樂團交流，Max亦驚喜自己於當地的人氣，幾位影人都各有所穫！

張達倫、栢天男、林建聲、朱芸編、導演葉鈺瀛一同出席柬埔寨「香港電影巡禮」。（資料圖片）

一眾香港影人在「香港電影巡禮」上與柬埔寨影人合照。（資料圖片）

一眾香港影人在「香港電影巡禮」上與柬埔寨演員交流。（資料圖片）

一眾香港影人在「香港電影巡禮」上與柬埔寨當地文化與藝術部官員合照。（資料圖片）

4月24日晚上舉行的開幕禮，除了五位香港影人之外，更邀請到柬埔寨文化藝術部國務秘書SOM Sokun、中國駐柬埔寨大使館文化參贊李季、香港駐曼谷經濟貿易辦事處處長林俊華、柬埔寨文化與藝術部電影系長 POK Borak 先生，和一眾柬埔寨當地演員及網紅，一同出席支持活動。當晚，朱芸編獨奏二胡登場表演，震撼現場觀眾，及後他再聯同柬埔寨傳統樂團合奏，全場觀眾相當投入，打拍子附和再報以熱烈掌聲，為開幕禮掀起高潮。他分享：「觀眾比我預期反應更加熱烈，可能佢哋發現兩地音樂可以如此融洽，好多人以為我哋夾咗好耐，其實都只係開幕禮前一日排練廿多分鐘，言語不通之下，大家只用音樂溝通，但我們已經能夠即興合奏起來，完全感受到音樂無分國界。」特別一提，朱芸編完成金邊之旅，就趕回港出席金像獎頒獎典禮，並成功摘獎！

朱芸編獨奏二胡登場表演，震撼現場觀眾！（資料圖片）

朱芸編再聯同柬埔寨傳統樂團合奏，全場觀眾相當投入！（資料圖片）

朱芸編憑《破．地獄》獲得應屆香港電影金像獎最佳原創電影音樂獎。（陳順禎 攝）

活動期間除了放映六套港產片外，同期舉行的「港影城事」展覽亦為一大亮點，活動選址在全東南亞最大文創園區Factory Phnom Penh。展覽重現六套港產片標誌場景：《寄了一整個春天》的巨型粉紅花海、《武替道》的跳樓紙皮山、《紅豆》的懷舊糖水舖、《爸爸》的沙灘場景、《裡應外合》的超現實境界，以及《破。地獄》的經典服裝及道具，展覽吸引大量影迷及影人爭相打卡留念。《寄了一整個春天》導演葉鈺瀛與主演的Adam，見到現場粉紅花海場景時大感意外：「好驚喜好感動，多謝亞洲電影大獎學院，冇諗過會有咁華麗嘅裝置，自己都忍唔到係咁打卡。」Adam亦大讚：「我同Riley導演係”Wow！” 我哋係無諗過會花咁多心機，好grateful，同埋覺得佢哋對我哋部電影好尊重。」

朱芸編於柬埔寨「香港電影巡禮」裡︳與展出的《破．地獄》道具服裝合照。（資料圖片）

柬埔寨「香港電影巡禮」裡展出的《破．地獄》道具服裝。（資料圖片）

《寄了一整個春天》導演葉鈺瀛與演員栢天男在柬埔寨「香港電影巡禮」裡展出的《寄了一整個春天》的花海場景中合照。（資料圖片）

柬埔寨「香港電影巡禮」裡展出的《寄了一整個春天》的花海場景。（資料圖片）

《武替道》演員林耀聲與Max則憶述拍攝趣事。林耀聲笑言：「見到個場景我拍攝嘅回憶就返返嚟。都忍唔住影咗幾張相打卡。」Max則分享：「見到紙皮箱，我諗起當年董瑋哥真身跳落去嘅畫面，同埋都令我諗番起戲中我自己送紙皮上去，比我細佬嗰陣時感覺。好感動！」Max又特別提到，今次旅程最驚喜，原來從前在TVB拍攝的作品在柬埔寨大受歡迎，試過於早餐廳餐被當地人邀求合照簽名，意外自己在柬埔寨的人氣：「當我出境嘅時候，因為嗰度唔俾影相架嘛，個關員見到我好開心。攞起部相機問我可唔可以自拍？我嗰一刻我有笑嘅，驚我離開唔到金邊要坐監，所以個感覺係幾深刻同埋幾開心。」

林耀聲、張達倫在武替道場景留影紀念。（資料圖片）

重現《武替道》結局跳樓戲紙皮箱作安全墊一幕！（資料圖片）

以上行程之外，一眾影人走進柬埔寨電影學院，與當地電影學生交流分享。學院環境簡樸，但學生們無懼酷熱，席地而坐，全程專心聆聽，更踴躍提問，Adam講到：「知道有學生由四五個鐘車程外面嚟到返學，係想追求佢哋自己嘅夢想拍柬埔寨嘅電影，雖然環境比較簡單，但佢哋仍然可以有好大嘅夢想。」葉鈺瀛亦分享：「佢哋嘅提問牽涉拍攝細節層面，思考好成熟，見到佢哋對電影嘅熱情，好感動。」

葉鈺瀛、栢天男、林耀聲、張達倫現身金邊電影學院與眾學生交流。（資料圖片）

葉鈺瀛、栢天男現身金邊電影學院與眾學生交流。（資料圖片）

金邊電影學院一眾學生席地而坐，非常專心聆聽、勇於發問。（資料圖片）

金邊電影學院一眾學生席地而坐，非常專心聆聽、勇於發問。（資料圖片）

金邊電影學院一眾學生席地而坐，非常專心聆聽、勇於發問。（資料圖片）

行程最後一晚，工作人員及嘉賓們特別為4月26日生日的栢天男準備驚喜，在餐廳秘密安排蛋糕。當餐廳播放生日歌時，Adam不以為然，及後一眾職員捧著蛋糕，齊聲唱賀，始知大家為他慶祝，Adam笑言：「原本諗住靜靜地過生日，點知又蛋糕又生日歌，三個蛋糕咁多！真係好開心，覺得好榮幸有一班朋友一齊渡過。」剛好五位影人今次亦是首度來訪柬埔寨，朱芸編特別難忘跟Max 初次體驗金邊「篤篤」：「覺得好得意，車上無安全帶，啲司機喺馬路上好少空間都照樣左穿右插，架車零避震，爭啲抛上天花板，但佢哋又信心滿滿。」

一眾影人在柬埔寨預祝栢天男生日。（資料圖片）