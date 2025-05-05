「蕉皮」攬前三級片女星北上掘金　曾親自回應古惑仔多年不和傳聞

35歲前香港三級片女星藍燕（現改名藍心妍），曾主演《3D肉蒲團之極樂寶鑑》飾演女主角鐵玉香，合作葉山豪、雷凱欣及何華超等演員，當年性感演出震撼影壇，令觀眾印象深刻。近年藍心妍活躍內地，最近推出網絡電影《黑白潛行2》及《新龍門客棧之英雄覺醒》等作品。近日藍心妍到杭州開工拍攝，在社交媒體分享工作點滴，身邊赫然出現《古惑仔》系列「巢皮/蕉皮」朱永棠，二人疑似為同劇合作演員，一同北上掘金！

近日藍心妍到杭州開工拍攝，在社交媒體分享工作點滴，身邊赫然出現《古惑仔》系列「巢皮/蕉皮」朱永棠。（藍心妍IG圖片）

35歲前香港三級片女星藍燕（現改名藍心妍），曾主演《3D肉蒲團之極樂寶鑑》飾演女主角鐵玉香。（《3D肉蒲團》電影劇照）

35歲前香港三級片女星藍燕（現改名藍心妍），曾主演《3D肉蒲團之極樂寶鑑》飾演女主角鐵玉香。（《3D肉蒲團》電影劇照）

但「巢皮」死後，朱永棠再以「蕉皮」於系列電影中重生。（劇照）

藍心妍於社交媒體中分享到杭州拍攝的點滴，朱永棠以白色裇衫與透視上衣現身，相片中緊攬藍心妍合照，更擺出型爆甫士讓藍心妍拍攝短片！藍心妍亦在帖文中表示：「與我的好朋友朱永棠再次合作拍攝！」似乎二人老友鬼鬼、默契十足！

藍心妍於社交媒體中分享到杭州拍攝的點滴，朱永棠以白色裇衫與透視上衣現身，相片中緊攬藍心妍合照！（藍心妍IG圖片）

朱永棠更擺出型爆甫士讓藍心妍拍攝短片！（藍心妍IG影片截圖）

朱永棠更擺出型爆甫士讓藍心妍拍攝短片！（藍心妍IG影片截圖）

朱永棠更擺出型爆甫士讓藍心妍拍攝短片！（藍心妍IG影片截圖）

朱永棠曾與陳小春、謝天華等人合組唱跳組合「風火海」出道，三人憑《古惑仔》系列爆紅後，組合便隨之解散，朱永棠飾演的蕉皮於《98古惑仔5：龍爭虎鬥》劇情中身亡後，僅在接續幾部外傳作品中客串現身，及後集中於內地發展。朱永棠年前曾接受《香港01》專訪，透露近年長居杭州，工作圍繞當地直播基地，並不時登台、拍攝網絡大電影及演唱工作，忙碌同時豬籠入水！

「風火海」相隔4年再度聚首。（微博@大灣仔的夜）

與古惑仔兄弟曾傳不和

《古惑仔》系列演員紅足三十年，鄭伊健、陳小春、謝天華、林曉峰及錢嘉樂等五位不時同場亮相並舉行演唱會，然而「蕉皮」朱永棠卻極少與幾位兄弟合體亮相，故此曾傳出不和傳聞。朱永棠曾坦言感到遺憾：「都係自己一個遺憾，可能十幾年前一啲誤會，實情就唔講啦，變咗大家無緣合作。」朱永棠雖然未有透露導致不和的誤會實情，然而亦表示事隔多年已經釋懷，並努力追求自己的事業，和解之事則順其自然。