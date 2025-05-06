黃偉傑導演情迷星球大戰　港產片難複製成功︰一文一武或成新出路

荷里活科幻電影系列《星球大戰》（Star Wars）近半世紀以來歷久不衰，在世界各地風靡數代影迷，粉絲以億萬元計算！適逢5月4日為「星球大戰日」，曾執導《樹大招風》、近來熱播劇集《三命》的香港導演兼資深星戰迷黃偉傑，早前接受《香港01》專訪，分享《星球大戰》啟發自己鑽研電影幕後製作、繼而修讀電影成為導演的夢想歷程；星戰於全球、跨年代流行的成功密碼；以及科幻類型與港產片未來出路等看法。



曾執導《樹大招風》與《三命》的黃偉傑導演，同時為資深《星球大戰》影迷，早前就星戰與香港電影議題，接受《香港01》專訪。（葉璋時 攝）

黃偉傑導演受訪期間表示從小受熱愛電影的父親薰陶，一直沉迷外語電影，然而對堪稱科幻神作的《星球大戰》第一印象，卻並非一見鍾情：「小時候對《星球大戰》的第一印象覺得很沉悶、角色造型很愚蠢！因為我一直看日本動漫長大，當時的動畫設計風格很華麗，尤其是機械人類型動畫；相較之下《星球大戰》造型設計以黑白灰為主，機械人角色性格非常笨拙，元祖黑武士的頭盔更臃腫如豬頭一樣，所以吸引力很低！」直至高中時代，《星球大戰》原三部曲推出特別精修版為前傳系列上映造勢，成功讓黃偉傑改觀並沉迷至今：「事隔十多年後與弟弟重看影碟版本，當時嚇呆了，不論數碼重新修復的特技、劇情世界觀、莎士比亞式悲劇、黑澤明電影參考等元素均具開創性經典，才發現《星球大戰》的威力！」

黃偉傑笑言小時候初次接觸《星球大戰》，不僅認為劇情中的機械人設計愚蠢，更笑言原三部曲裡的黑武士頭盔臃腫如豬頭，並無吸引力。（《星球大戰》電影劇照）

黃偉傑少年時醉心砌模型，被《星球大戰》為之驚豔下，啟發發掘更多相關的幕後製作：「當時有一位電影視覺特技大師名叫Stan Winston，曾製作《未來戰士》骨架、《異形》女王、《侏羅紀公園》等科幻電影，留意他的作品後追溯我鍾情多年的星戰角色，了解道具、戲服背後的設計與製作，因此對電影幕後、尤其電影美術產生興趣，所以希望成為幕後工作人員，但從沒想過會成為導演，一心想做道具！」當時黃偉傑發覺香港電影沒有同類視覺特效工業部門，於是預科後到樹仁大學修讀新聞及傳播學系，畢業後跟隨一位教授旗下製作組工作兩年，儲蓄並申請助學金到英國修讀電影。

黃偉傑因為留言荷里活視覺特效大師Stan Winston參與製作的科幻片，因此迷上電影美術、服裝道具製作等幕後工作。（《The Island of Dr. Moreau》電影花絮照）

黃偉傑赴英留學，亦讓他遇上至今加入超過10年的《星球大戰》501軍團，並因此愛上帝國風暴兵角色扮演：「首次接觸到501軍團是在英國留學期間出席『星戰馬拉松』放映，當時佐治盧卡斯在風暴兵團拱衛下登場，除了頓覺非常有型外，現場所有觀眾一同高呼『Thanks George！Thanks George』感謝盧卡斯給予大家集體的童年回憶！」至於為何有別扮演主流觀眾鍾愛的主角，反而扮演白兵，黃偉傑笑言原因非常簡單：「譬如若我喜歡Luke Skywalker，我其實無法打扮成為他，但換轉為風暴兵團，我打造一套電影服裝級數的裝甲，無人會知曉裝甲下的我是誰，這就是電影的魔法！更甚若我身處在美國，《星球大戰》開拍電影新作需要招募演員參演白兵，我更有機會參演一角半色！」他表示星戰熱播電視劇《曼達洛人》首季拍攝期間，由於預算有限，在結尾大戰一幕邀請美國501軍團參演。黃偉傑笑言大戰期間，演出走位略為雜亂的演員正是501軍團成員，而且盔甲設計在年代上存在犯駁問題，忠實粉絲一眼便能分辨！

黃偉傑於留學英國期間首次接觸《星球大戰》501軍團。（莫匡堯 攝）

黃偉傑表示只要製作出電影服裝級數的白兵盔甲，便能成功化身《星球大戰》其中一員。（莫匡堯 攝）

黃偉傑與兒子、胞弟均為《星球大戰》影迷。（莫匡堯 攝）

《星球大戰》電影系列面世至今邁向半世紀，在世界各地風靡數代影迷，黃偉傑談到箇中的成功要訣：「其實《星球大戰》的成功具有關鍵性的時代因素，當時尚未出現頂級技術水平與結構完整的科幻電影，僅停留於B級片、次類型層面，直至《星球大戰》的出現才將科幻片提升至學院級電影水平，亦造成爭相仿效拍攝的大流行趨勢。」

黃偉傑坦言《星球大戰》的成功具有時代因素，為科幻片帶來突破性改革。（《星球大戰》電影劇照）

香港電影從不以科幻類型見稱，直至年前《明日戰記》上映，才一改香港科幻電影由「土炮」「邪典」製作風格。對於香港科幻電影造就《星球大戰》級數成就的可能性，黃偉傑表示時代因素成為最大阻力：「至於香港電影，《星球大戰》興起的年代我們在拍攝其他類型題材，時至今日《阿凡達》、漫威等特技大片大流行的年代，香港電影急起直追亦存在一定困難。其實古天樂先生拍攝《明日戰記》誠意十足，投入大量資源、成本追求令觀眾滿意的科幻電影，令我們一眾電影人感到非常欣賞與鼓舞！」黃偉傑亦續言：「然而其實《明日戰記》的成功可一不可再，再次投入同等資源的可行性有多高？題材創意上，正當荷里活目前亦在創作上自我重複，究竟能夠如何突破？值得大家思考。」

《明日戰記》的票房成就與流行程度，黃偉傑坦言目前難以再複製。（《明日戰記》電影海報）

近年香港電影湧現關注社會議題、製作成本與規模相對較低的寫實式電影，被黃偉傑跟隨多年的香港殿堂級導演杜琪峯稱為《獅子山下》式作品。談到突破現有模式，製作目光、野心更遠大的科幻電影，黃偉傑坦言資源成為最大限制：「香港電影界經常討論為何經常出現小品電影，即杜琪峯導演口中的『獅子山下』？因為我們的想象力被貧窮限制，我們一眾新導演的畫布豈能廣闊無邊？難道我向古生索取三億元資金拍攝《星球大戰》嗎？資金與創意以外，新一代導演的製作執行能力亦為限制之一。」

杜琪峯屢次形容香港電影近年湧現關切社會議題的小品電影為「獅子山下」式作品。（視覺中國）

情迷《星球大戰》多年，黃偉傑坦言拍攝科幻片為夢想之一，然而衡量製作能力與香港電影市道蕭條的景況後，自言可行性不高：「目前未敢向科幻、大規模製作方向思考，沒有相應的預算下，倒不如創作其他題材類型。杜琪峯導演亦說過，有多少能力或斤両、便拍攝擅長的類型，無謂勉強拍攝不熟悉的題材。要學懂『睇餸食飯』，但目前寒冬狀態下是『無餸食飯』！連開拍電影也非常困難，能夠堅持繼續在電影行業裡拚搏已經非常不容易！不少同業為維生需要暫時轉行，副導演、攝影師轉行開的士，道具手足轉行做裝修，經常在我們身邊發生。」

黃偉傑表示香港電影市道低迷，未敢向科幻及大製作方向進行思考。（《三命製作特輯：殊途．同歸（導演版）》節目截圖）

近年在《明日戰記》後，香港電影先後迎來數部票房破億元作品，題材類型雖非科幻，然而轉換文化語境下，或許如《九龍城寨之圍城》同類的武打動作系列，能夠為香港電影成就星戰一般的影響力，黃偉傑對此深感認同：「《九龍城寨之圍城》正是成功的例子，由小說、漫畫到電影，鄭保瑞雖然並非拍攝科幻片，但世界觀亦一樣自成一格。」黃偉傑亦論到去年先後盡觀眾歡迎的兩部電影，表示對影業及外界關注的觀眾帶來啟示：「《九龍城寨之圍城》與《破．地獄》的成功正正具有啟示作用：武打動作向來是香港電影擅長的領域；然而近十年文學性較重的電影一樣能夠取得票房成就，所以一文一武或許能夠成為香港電影未來雙向出路。」

黃偉傑認為《破．地獄》與《九龍城寨之圍城》去年的成就，或預視香港電影未來一文一武的新出路！（《破．地獄》電影劇照）