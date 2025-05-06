沉默的審判｜導演逼宋芸樺跳唱《跳舞街》　「聽到我就有PTSD」

由黃精甫執導，結集《周處除三害》的班底阮經天、王淨，還有其餘「兩害」袁富華和陳以文拍攝的新劇《沉默的審判》，日前在台北紅樓舉行發布會，聯同宋芸樺、薛仕凌、謝欣穎和劉子銓等都有出席，在記者會後更接受香港傳媒訪問。其中宋芸樺講到拍攝時接到導演黃精甫一個突發任務︰「要我唱一首粵語歌。」

《沉默的審判》的強勁陣容，令人期待。（梁碧玲 攝）

宋芸樺在劇中是飾演陳以文和葉全真的女兒，哥哥就由薛仕凌飾演。（梁碧玲 攝）

宋芸樺在劇中是飾演陳以文和葉全真的女兒，哥哥就由薛仕凌飾演。問到拍攝時可有大挑戰時，她笑言最大挑戰是突然被導演要求學唱一首廣東歌，還要學跳舞。「導演突然來跟我說，明天我們來唱首粤語歌吧，我的粤語不是太好，要唱一首3分鐘的粤語歌，還要求跳舞是很困難。」拍戲期間導演都安排了跳舞加操，而她自己亦有請老師學唱歌和咬字。雖然是困難，但成事後宋芸樺也坦言很過癮，更即席哼唱了幾句，「差一分鐘，天就黑晒，毋須急於趕計成敗。」字正腔圓，不過她也坦言學習過程很痛苦︰「這首歌是我一輩子的噩夢，聽到我就有PTSD。」

宋芸樺更即場示範唱兩句，逗得阮經天笑不停。（梁碧玲 攝）

宋芸樺更即場示範唱兩句，逗得阮經天笑不停。（梁碧玲 攝）

宋芸樺更即場示範唱兩句，逗得阮經天笑不停。（梁碧玲 攝）

宋芸樺坦言拍攝最大挑戰是要唱《跳舞街》。（梁碧玲 攝）

除了學唱廣東歌，宋芸樺也透露今次會演一位千金小姐，一位一直在溫室長大的千金，一夜間甦醒。「像是破碎水晶球裡覺醒的芭比。」原定到美國讀書的宋芸樺，因為這套劇的角色及班底太吸引，令她延遲了開學，到今年才正正式式去上學。不過在進修前，宋芸樺已披露今次在劇中，會有突破性演出，甚至是尺度大開，對此她沒有太在意，更覺我身體本是演員演戲的工具之一，是否用得合適才重要。