獵金遊戲︱鄭則士再讚做人要學劉德華　華仔幽默回應：你仲想生？

金融犯罪電影《獵金．遊戲》由邱禮濤編劇、執導，劉德華監製兼主演，聯同歐豪、倪妮、黃奕、蔣夢婕、鄭則士及劉以豪主演，即將於5月8日香港上映。《獵金．遊戲》今日（6日）於香港舉行首映禮，邱禮濤攜同劉德華與鄭則士一同與觀眾見面，現場吸引超過300名華仔粉絲到場久候圍觀，場面非常盛大！

劉德華今日出席《獵金．遊戲》首映禮。（莫匡堯 攝）

現場有超過300名劉德華粉絲久候圍觀《獵金．遊戲》首映禮，非常壯觀！（莫匡堯 攝）

劉德華於《獵金．遊戲》首映禮甫一出場，現場一眾「劉太」便高呼華仔為「老公」，劉德華與鄭則士受訪期間，鄭則士亦大開玩笑：「嘩！一到現場就大叫『老公！老公！老公我愛你呀！』點敢應呀？」華仔則笑指：「演唱會之後係多咗好多劉太，都幾開心、好滿足㗎！」新戲首映獲一眾「劉太」道賀，華仔笑言沒有福利可以派發：「我冇福利㗎喎！個個問我攞家用仲得了？」

劉德華與鄭則士於《獵金．遊戲》首映禮上接受訪問。（莫匡堯 攝）

《獵金．遊戲》圍繞風險與危機四伏的股票市場，劉德華表示自己從未投資股票市場，但經大權亦非由交太太管理：「我哋大家一齊駛嘅！有部份會儲起積穀防饑，有部份用嚟買磚頭，有部份用嚟投資拍戲！」近日劉德華亦罕有於內地訪談中提及女兒劉向蕙，表示女兒表示父親是劉德華卻無人相信，華仔笑指：「無人信囉！依家唔知道喎，我都係開下玩笑啫！親子活動我都有參加過嘅，運動會就未試過。」

劉德華表示女兒「炫父」卻無人相信一事，純粹為開玩笑。（莫匡堯 攝）

鄭則士的名字寫法多年來在外界不時「鬧雙胞」，今日亦澄清指應用「士」字為準，幽默笑言：「時有時冇嘅！（指向身邊的華仔）今日就有個人喺旁邊傍住我！」

鄭則士於《獵金．遊戲》北京首映期間向觀眾公開表示做人要學劉德華，華仔隨即故作驚訝、開玩笑表示：「乜你仲想生呀？」鄭則士則反幽一默：「嗰個係你啫！但我講學做人係真嘅，我喺電影圈做咗差唔多五十年，我覺得劉生係一個有情有義、有哲有理嘅人。做演員，戲當然要好，但做人嘅品德要再高啲！」Kent哥更舉例指：「佢拍好多戲都為咗幫人，用好多香港演員、班底，一直都盡量用曬香港人，心裡面冇敵我之心、有宏觀視野，咁樣做電影圈先會好返！」

鄭則士再次盛讚劉德華的為人！（莫匡堯 攝）

曾與劉德華合作多年的喜劇導演王晶，近日於個人頻道中大爆華仔情史，問及如何看晶哥的言論，華仔鎮定以五字回應：「換個話題啦！」未有正面回應王晶的言論。