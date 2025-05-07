前亞姐主演影片榮獲電影節評審團獎　興奮宣布：有機會角逐奧斯卡

前亞洲小姐吳嘉星（Kathy）九年前返回成長地美國，集中於荷里活發展，在亞裔演員日漸被受重視的美國影視製作圈，闖出屬於自己的事業！吳嘉星去年主演劇情短片《蝸居》（Single Residence Occupancy），劇情講述一位華裔移民單親媽媽Weiling（吳嘉星 飾），居住在狹窄、邊緣的空間中，面對改善居住環境的申請遭拒絕，躊躇如何向她的子女宣布這個壞消息。

前亞洲小姐Kathy吳嘉星，主演短片《蝸居》獲美國亞特蘭大電影節評審團「最佳劇情短片」獎！（葉志明 攝）

前亞洲小姐Kathy吳嘉星，主演短片《蝸居》獲美國亞特蘭大電影節評審團「最佳劇情短片」獎！（吳嘉星IG圖片）

美國時間昨日（5日），吳嘉星宣布《蝸居》於亞特蘭大電影節（Atlanta Film Festival）奪得評審團「最佳劇情短片」獎，正式合資格角逐奧斯卡「最佳劇情短片」獎的項目，令短片台前幕後驚喜不已！Kathy於社交媒體公布消息時興奮表示：「阿媽，我哋有機會角逐奧斯卡最佳短片啊！」

吳嘉星於《蝸居》裡飾演移民美國的單親媽媽，與一對子女住在狹窄、邊緣的空間中。（《蝸居》影片截圖）

吳嘉星於《蝸居》裡飾演移民美國的單親媽媽，與一對子女住在狹窄、邊緣的空間中。（《蝸居》影片截圖）

吳嘉星於《蝸居》裡飾演移民美國的單親媽媽，與一對子女住在狹窄、邊緣的空間中。（《蝸居》影片截圖）

吳嘉星感謝亞特蘭大電影節評審青睞之餘，亦感謝《蝸居》背後一眾功臣：「恭喜所有台前幕後成員！《蝸居》對每一位富有才華的成員而言，均為一次奇妙的合作旅程，若非大家擁有清晰的眼界視野去述說這個扣人心弦的故事，一切皆沒有可能發生！能夠成為其中一份子實在太幸運了，這件事亦只是一切美好事物的開始！」