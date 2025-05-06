虎毒不｜俞琤投資700萬票房僅200萬　唔告急反而呼籲觀眾做一事

由談善言、盧鎮業主演的電影《虎毒不》正上映中，早前出品人俞吳明玉女士的代表都有出席謝票，原來她就是俞琤YT。YT特別想借電影去紀念亡母，而戲中講到談善言為家庭犧牲自己事業，正正跟母親的經歷相近，故當她看到這故事便一口答應要支持拍攝，做為對母親最後致敬，她在謝票時曾說：「我畀製作團隊絕對的自由，唯一要求是拍一部好電影。」

《虎毒不》劇情講述談善言飾的新手媽媽淑貞，面對育兒壓力、丈夫從不主動參與、夫家衝擊以及與娘家的疏離，長時間睡眠不足、努力盡好母親的責任卻同時磨蝕自我，將淑貞一步步逼向崩塌邊緣。（劇照）

雖然電影有誠意，唯獨上映兩星期票房仍只得200多萬，且場次愈來愈少，與林日曦自天比高、商台年代已經視俞瑜琤為師的林日曦，就主動幫手宣傳，反問前輩：「以往試過好多次有其他完全唔關你事嘅電影，你都會happy share俾我，然後叫我可以的話就介紹俾多啲人睇，但今次你竟然冇，提都冇提過。」他估計以目前票房得二百萬，再扣除發行成本，俞琤硬蝕近千萬，替對方感到肉痛，又言：「我都知我點宣傳都冇乜用，但希望唔小心睇到呢封公開信嘅人，其中會有兩三個現正或曾經被困喺育兒地獄，會記得返有呢套電影，會提起興趣入場，等你蝕少幾舊水，咁就好了。」他又以講笑形式，叫俞琤下次覺得自己太多錢又想投資電影時，「希望你會三思，然後諗起我，轉為俾晒副身家我。」

林日曦視俞琤為師，他見票房慘淡，主動幫手宣傳，更問俞瑜為何不找自己幫手。（IG@lam1hey）

林日曦向俞琤發出公開信。（IG@lam1hey）

俞琤亦回覆了對方，打趣表示自己都一直等對方找自己幫手投資，又坦言：「支持拍虎毒不唔係投資，由一開始就從冇諗過會有錢賺，義無反顧咁支持嘅理由我已公開說了，不贅，投放嘅七百萬製作費對退休多年零收入嘅我絕對唔係濕濕碎。最後，亦都係呢封信嘅重點，每次你有搞作都一定賣個滿堂紅，好似嚟緊一月份喺演藝學院果單乜都唔知優先訂票都已經落晒閘，請你下次再有搞作嘅時候預我一份俾我執番多少，因為又有另一部電影搵緊我支持，一直在這裏等你的，YT 俞琤。」她順道問候林日曦的太太The Pancakes及預祝他演出成功。

俞瑜坦言：「投放嘅七百萬製作費對退休多年零收入嘅我絕對唔係濕濕碎。」不過她仍想向亡母致敬。（電影公司提供）

後來林日曦都再回覆，他附上一張俞琤的短訊圖，對方透露自己的初心：「假若電影能有利潤的話，我會將我的分成部份捐給心光盲人學校，你可以在你的社交媒體上也替我呼籲一下，如果大家對這議題不感興趣，沒有去戲院的習慣/意欲，歡迎直接捐款給心光。世界太多苦難，樂與人同，心光是愛。」二人還通了17分鐘電話，林日曦繼續幽默，稱以為YT終於決定將身家過給他，但最終只講了三件「無關痛癢的事」，他逐點回覆。

俞琤在短訊透露自己的初心：「假若電影能有利潤的話，我會將我的分成部份捐給心光盲人學校，你可以在你的社交媒體上也替我呼籲一下，如果大家對這議題不感興趣，沒有去戲院的習慣/意欲，歡迎直接捐款給心光。」（IG@lam1hey）

首先，俞琤沒叫他宣傳的原因，是因為電影評價兩極，所以不好意思叫他幫手，怕有林日曦Fans看完不喜歡而找他算帳，連累對方；林日曦回應：「我啲讀者平時睇完我啲舞台劇都冇搵我算帳，證明佢哋啲接受能力極強…唔使怕」第二點，俞琤表示自己一早都打算賺到錢都全數捐去心光盲人學校，於是他托林日曦呼籲大家不看電影都直接捐錢去心光，林日曦說：「做善事係好，我支持，但我唔係好明點解係呢個moment無啦啦叫人捐錢…有冇人明？」最後，他透露俞琤完全沒回應過「過晒副身家俾我」一事，更「懶叻懶興奮咁同我分享，話佢已經傾緊要支持另一個導演另一套電影……」林日曦形容對方無可救藥，問大家應否封鎖對方，文末表示：「除非佢改過自新唔再投資電影，將副身家過俾某個更值得信任、短頭髮、身材瘦削、眉清目秀、筆名姓林嘅人」即他本人。