全港戲院日2025｜現人龍搶購$30戲票　衛詩雅客串售票︰自肥買埋

由香港戲院商會主辦，電影發展基金及文化體育及旅遊局轄下文創產業發展處資助，並為「香港流行文化節2025」響應活動之「全港戲院日」，將於本周六（5月10日）舉行，當日的戲飛已於今日（5月7日）中午12時開始預售，市民反應熱烈，當中貴賓院及特別格式電影受歡迎，不少戲院票房及網上售票網頁均有觀眾排隊購票，整體操作大致暢順。

活動大使衛詩雅於開售前特別走訪多間戲院，答謝一眾早上已到戲院排隊等候買飛的觀眾。（大會提供）

活動大使衛詩雅於開售前特別走訪多間戲院，答謝一眾早上已到戲院排隊等候買飛的觀眾，並即場向市民介紹活動當日可以欣賞到的電影及放映格式。很多排隊的觀眾都準備購買4張戲飛，與家人一起欣賞電影；有些更受活動$30優惠價吸引，首次嘗試特別的放映格式或是貴賓院。Michelle表示：「很高興一早就看到各戲院都有排隊人龍，感謝大家支持全港戲院日。尚未購票的觀眾，快點把握機會行動，藉活動和媽媽睇戲慶祝母親節，到戲院一家大小開心看戲！我也不甘後人，剛剛趁著到戲院謝票『自肥』買了戲飛，星期六和老公一起看戲，支持活動！希望觀眾透過活動欣賞不同的放映格式及體驗貴賓院，日後也選擇多到戲院看電影，支持戲院和電影業！」。

衛詩雅自己都買咗兩張，星期六同老公拍拖睇戲。（大會提供）

商會希望藉舉行是次活動，可以讓全港市民再次以震撼優惠票價，感受戲院專業的聲光設備、寬闊的銀幕與封閉的黑暗環境，創造出「沉浸式」的觀影體驗，這種文化空間體驗，是其他娛樂或家庭影音設備無法比擬的。

多間戲院都出現人龍，是近年罕見。（大會提供）

香港戲院商會理事長袁彥文先生表示：「感謝全港市民對『全港戲院日』的支持，自公佈舉行戲院日後，許多商場、餐廳紛紛推出各式各樣的優惠活動，希望戲院日能創造更多餐飲、零售、娛樂聯動，令商場人流更暢旺，市民亦能與家人歡度母親節。」

「全港戲院日2025」將於本周六5月10日舉行，全港53間戲院票價一律港幣30元正 (長者首場優惠票價如低於$30，將維持不變)，觀眾可以$30優惠票價到全港任何戲院，欣賞上映中任何放映格式的電影，預計屆時上映超過70套電影活動當日的戲票現已熱賣中(除寶石戲院將於5月9日於票房發售外)，於戲院票房購票每人每次最多只可購買 4張戲票， 網上購票則依各院線的購票限制為準。