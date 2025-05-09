《8美千嬌》情節成真？ 印度富商女兒戴11億鑽石頸鏈驚現Met Gala

年度時尚盛事Met Gala於日前（6日）圓滿舉行，本屆主題為「Tailored For You」致敬黑人剪裁文化，在一眾巨星名人悉心打扮的造型之中，印度首富女兒Isha Ambani戴著令人矚目的超巨型鑽石頸鏈登場，設計與荷里活電影《盜海豪情：8美千嬌》（Ocean's 8）中的傳奇鑽石頸鏈近乎90%相似，隨即成為焦點及掀起網絡熱話。

印度首富女兒Isha Ambani。（IG圖片）

Isha Ambani帶上超巨型鑽石頸鏈現身Met Gala。（Getty Images）

Isha Ambani帶上超巨型鑽石頸鏈現身Met Gala。（Getty Images）

現年33歲的Isha Ambani是印度首富Mukesh Ambani的女兒，畢業於美國耶魯大學，早於2008年成為福布斯全球最年輕女繼承人榜上排名第二，除了是成功的商人之外，亦不時出席時尚活動。Isha現身帶上浮誇的巨型鑽石頸鏈現身Met Gala，隨即成為焦點，頸鏈與《盜海豪情：8美千嬌》中，由Anne Hathaway飾演的明星Daphne Kluger在Met Gala上佩戴的「Cartier Toussaint」傳奇鑽鍊幾乎一模一樣。

頸鏈與《盜海豪情：8美千嬌》中，由Anne Hathaway飾演的明星Daphne Kluger在Met Gala上佩戴的「Cartier Toussaint」傳奇鑽鍊幾乎一模一樣。（電影劇照）

頸鏈相似度近乎99%。（電影劇照）

綜合外媒報道，並沒有證據指出Isha Ambani所佩戴的鑽石頸鏈與電影中那條「失竊」的虛構頸鏈有直接關聯，只是跟戲中的「Cartier Toussaint」頸鏈設計相似，而Isha本人被問到鑽石頸鏈時，只低調透露珠寶屬於母親Nita Ambani，亦沒有透露頸鏈價錢。有外媒報道，Isha的鑽石頸鏈目測約共481克拉天然鑽石，而參考電影，設計相似的「Cartier Toussaint」頸鏈價值1.5億美元（約11.6億港元）。