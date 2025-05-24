獨家專訪爾冬陞｜跟進預選票事件　揭紅地氈發火由來︰有搞事感覺

《第43屆香港電影金像獎》早已圓滿結束。據報當晚平均收視為8.6，最高是頒發最佳男、女主角時刻，有12點收視，成績相當好。不過節目完畢後，亦掀起不少餘波熱議，包括全晚獎項集中在2-3部電影上、《九龍城寨之圍城》事後又出現「預選」選票的投訴，海上應援船太搶鏡，還有主席爾冬陞在紅地氈動怒發火等。《香港01》邀請到香港電影金像獎協會董事局主席，爾冬陞先生接受獨家訪問，為大家逐一為大家解答疑問。



《香港01》邀請到香港電影金像獎協會董事局主席，爾冬陞先生接受獨家專訪。（葉志明 攝）

選民會有感情分

《第43屆香港電影金像獎》一共頒發19個獎項，未計向華語電影致敬的「最佳亞洲華語電影」獎，18個本土電影獎項都集中在《九龍城寨之圍城》、《破‧地獄》及《爸爸》三部電影上，作為主席看到這個賽果，坦言不感意外。「從我這麼多年觀察，用人選的基制，始終很難做到百分百公平，有很多心理因素。選民可能覺得他這麼多年沒有拿，今年對手都差不多就給他吧！可能有些新人又會覺得太早吧！還有業內人士，會知道那部電影拍攝時是否遇到很多困難，會有些同情分在內，所以人選的東西沒有辦法百分百公平，我們最重要保持制度公正。」

自2015年爾冬陞出任金像獎主席後，今年已是第十年。（葉志明 攝）

當晚電影《九龍城寨之圍城》便一片獨攬９個獎項，成為大贏家。（梁碧玲 攝）

出現預選票是單一事件

談到公正，節目舉行當晚，已有選民在網上公開一張預早被填上選擇的選票，涉及的獎項是「最佳音響效果」，受影響的電影是《九龍城寨之圍城》，就此主席表示有立即跟進︰「我們有後期工作的董事在會內，有立刻去查詢。雖並未正式有回應，但我大概知道發生甚麼事，這次是個別事件。」

涉及的「預選事件」的獎項是「最佳音響效果」，受影響的電影是《九龍城寨之圍城》。（梁碧玲 攝）

節目舉行當晚，已有選民在網上公開一張預早被填上選擇的選票。（網上圖片）

有人這樣做是一個問題，但有機會讓人這樣做就可能出現漏洞，按現時金像獎協會做法，是將選票寄去投票人住址，但據主席透露，有部分人士並不願意披露地址。「大部分都是藝人，寄到公司我們都無所謂，主要是靠他的簽名來核實這張選票有沒有效，我們亦不接受同一筆跡出現很多張選票，即是填好後給你簽名，這是我們不接受的。金像獎內部會審核簽名，所以你說要大規模造票或買票，是不可能發生的。」主席還建議如果再遇到同類事情，大可以刪去原有的選擇，寫上自己的心水再加簽名，這樣的選票是認可的。

主席爾冬陞知道「預選事件」後，已第一時間詢問，但亦建議如果再遇到同類事情，大可以刪去原有的選擇，寫上自己的心水再加簽名，這樣的選票是認可的，不要放棄投票的權利。（葉志明 攝）

笑談應援船美術要優化

今屆ViuTV直播紅地氈訪問時，有兩艘應援船一直入鏡，不少觀眾都指被搶去焦點。事實上自第四十一屆開始，將紅地氈改以海旁做背景，已經有應援船出現，而這個為偶像打氣的方式，主席並不覺得有大問題。「我覺得有船不是壞事，而且我們阻止不了粉絲行為，只是今年看到他們的橫額美術不太美，明年我們大可以找兩艘『大眼雞』，合作掛起金像獎的宣傳品，讓畫面可以優化。所以我覺得有艘船沒甚麼問題，如果有人去找直升機拉橫額，我們會跟住拍。」

爾冬陞覺得應援船是粉絲活動，不用特別去處理。（直播截圖）

主席笑指略嫌橫額的美術不太美。（直播截圖）

現場動怒罵記者︰有搞事感覺

一場觀眾看不到的紅地氈風波，話說紅地氈剛開始，主席拿出裝有賽果的鐵箱展示時，由於紅地氈有新安排，令主席背後不斷出現人群及人流，拍攝出來的畫面比較雜亂，當時有一位攝影記者便原地大喊︰「主席，個背景好醜呀！」而且不斷重複「背景好醜」這幾個字，屬於即場投訴。而這連環攻擊，就令主席大動肝火，即時發炮回敬。

爾冬陞︰「每一年採訪多少都會有些投訴，我們聽到之後會作出調節。這件事大家都要體諒，我知道你想問我動氣那件事，因為當時有很多人在，如果你有不滿的話可以向我們大會反應，甚至向我直接投訴，而不是在現場大吵大鬧，給我有種搞事的感覺，所以當時我制止了這件事。」

主席爾冬陞原本笑瞼迎人，拿出裝有賽果的鐵箱向傳媒展示。（梁碧玲 攝）

一位攝影記者不停大喊︰「主席，個背景好醜呀！」這連環攻擊，就令主席大動肝火，即時發炮回敬。（梁碧玲 攝）

擔心玩笑開大了？

全晚節目流程大致暢順，而笑位亦較往年密集，沒有太多冷場，問到主席對當晚節目意見，竟笑言自己在節目後，最驚碰上古天樂。「當晚大家度完的稿，我也有細看，所有片段我都有查看，因為我覺得就算開玩笑都要審查，譬如說《風林火山》是都市傳說，其實因為知道它將要上映，如果它不上就變成取笑它，我亦知道《尋秦記》將會上，所以又加上去，我知道古天樂在現場，會有一個效果。其實我們的創作組都很強，去年陳茂賢（《破‧地獄》導演）就坐在後台，今年吳煒倫（《毒舌大狀》導演）坐後台，全部都是賣座大導演，但他們又不敢開前輩玩笑，我就負責拿捏一下，我比較清楚他們的性格，譬如許冠文的玩笑就不要開太離譜。」

爾冬陞表示因為知道《風林火山》及《尋秦記》都將會今年上畫，故度稿時容許笑兩片是都市傳說，「如果它不上就變成取笑。」（葉志明 攝）