名導筆戰︱翁子光反駁正能量電影　陳德森：做有擔當負責任電影人

香港電影業由2024年下旬起急速下滑，多位行內資深影人坦言市道在2025年踏入「寒冬」「冰河」期，從投資開拍電影的製片家、到電影前線工作者與影院，均難敵經濟大環境的影響。關於影業市道下滑議題，業內人士亦存在意見分歧，執導應屆金像演技獎班霸《爸爸》的翁子光導演，日前於專欄中回應前輩陳德森導演評論新一代電影導演創作方向的網絡言論；陳德森亦在網絡中轉載並進一步就「商業電影」與「作者電影」進行討論。陳德森與翁子光明顯在議題上存在意見分歧，並就此展開激烈筆戰。

翁子光導演日前於專欄中回應前輩陳德森導演評論新一代電影導演創作方向的網絡言論。（陳穎思 攝）

翁子光執導新作《爸爸》為應屆金像獎演技類獎項班霸，劉青雲、谷祖琳與蘇文濤「一家三口」均有得獎！（莫匡堯 攝）

陳德森在網絡中轉載翁子光的專欄文章，並進一步就「商業電影」與「作者電影」進行討論。（陳順禎 攝）

翁子光導演早前於專欄文章中，回應陳德森導演對新一代電影導演創作方向的看法。翁導引用陳導留意到「這幾年年輕創作人都傾向較黑暗面、悲劇的題材」，表示現實中已充斥經濟衰退、天災人禍的事情，認為觀眾需要正能量的訊息。翁導認為陳導在帖文附上《虎毒不》的海報與影評，是對陳小娟執導新作存在針對性評價。翁導撰文回應時反指，相比陳導金像最佳導演得獎作《十月圍城》，個人認為代表作為1994年上映作品《朝9晚5》，直言：「此片最令人深刻的，就是香港一眾沉迷夜生活的年輕人之心態，虛無、沉醉，沒有希望和夢想。」更讚揚：「這電影為甚麼好？因為真實而警世！而且作為一部沒有明星卡士參與的小製作，當年贏得了過千萬的票房……有悲天憫人之意識，不是粉飾太平的虛假。」

翁子光早前於專欄文章中，回應陳德森對現實越黑暗、越需要正能量電影的言論。（陳德森Facebook圖片）

《朝9晚5》劇情圍繞一班沉迷夜生活的年輕人。（《朝9晚5》電影劇照）

《朝9晚5》由陳小春主演。（《朝9晚5》電影劇照）

《朝9晚5》由周嘉玲主演。（《朝9晚5》電影劇照）

《朝9晚5》由陳豪主演。（《朝9晚5》電影劇照）

翁導於專欄中直言：「世界愈是混亂，就愈需要『正能量』電影的說法，恐怕在創作自由及文化人的世界裡，不是一個合情理的方向。」更列舉新浪潮時期由許鞍華、徐克、譚家明等執導作品《投奔怒海》、《第一類型危險》、《烈火青春》等作品，說明雖然沒有一部為歡樂正能量作品，然而：「作者電影的『真誠』，我認為遠比連導演自己都不相信的糖衣美好更珍貴。」而該時期的作品，亦成為香港電影票房黃金時代的搖籃。

《投奔怒海》由許鞍華執導，林子祥、劉德華、繆騫人及馬斯晨主演。（《投奔怒海》電影劇照）

《第一類型危險》由徐克執導，羅烈、林珍奇、呂良偉、區瑞強主演。（《第一類型危險》電影劇照）

《烈火青春》由譚家明執導，張國榮、葉童、夏文汐及湯鎮業等主演。（《烈火青春》電影劇照）

翁子光發表專欄文章後，陳德森亦於社交媒體上發文作出回應，表示不介意雙方對是非對錯之間的分歧，然而正因香港電影處於危機處處的邊緣，於是需要作出回應。陳導於文章中坦言製片家對投資香港電影感到卻步，電影院亦出現結業潮，情況為外界有目共睹，點名翁子光作為電影導演應學懂顧全大局：「可能電影發展基金及《風再起時》的投資者對閣下才華非常厚愛，而翁導演為了一己的創作慾望而不需要顧全大局！但全港十數大工會，去年數據電影工作者接近二萬人（可能最近有很多電影人已轉行），香港電影已經岌岌可危的地步！」

陳德森於社交媒體中發文回應翁子光的專欄。（陳德森Facebook截圖）

在文章結尾中，陳導亦對翁導作為電影人的擔當與責任提出指責：「真的希望自己有一天能像翁導一樣不理會觀眾想看甚麼和他們的喜愛，只拍自己喜歡的和自己想拍的題材，我有生之年都希望能做到，但應該不會用投資人的錢吧，但願自己離場不再玩之前還能繼續做一個有擔當和負責任的電影人！」陳德森曾於社交媒體中發表「拿別人錢自瀆」論，認為若希望拍攝個人鍾情的電影，會賣樓、賣車、典當手錶去拍攝，不會使用投資者的資金。

陳德森點名批評翁子光執導作品《風再起時》。（《風再起時》電影劇照）

陳導對翁導在專欄提及新浪潮影人作品，雖然認同題材並不歡樂及沒有正能量，然而：「你看清楚每一部電影都有好票房，是因為娛樂性及追看性非常強，選材是為觀眾拍的商業片，而不是看了十分鐘便看不下去要離場的！」陳德森導演文中所指「看了十分鐘便看不下去」的電影，呼應去年底在社交媒體中另一篇文章，當時陳德森上載一張戲院座位表，表示作為電影人在作品放映中途離場其實非常不尊重，然而他與同席觀映的朋友均不知道電影嘗試帶出甚麼訊息，因此決定離場。當時有網民猜測陳導所指的電影，正是由翁子光執導、劉青雲主演的作品《爸爸》。陳導重提自己忍不住離場的作品，顯然指責該片娛樂性及追看性不高，選材亦非以觀眾作為重心。

陳德森重提自己忍不住離場的作品，顯然指責該片娛樂性及追看性不高，選材亦非以觀眾作為重心。（網頁截圖）

網民猜測陳德森導演所指的電影，正是由翁子光執導、劉青雲主演的作品《爸爸》。（《爸爸》電影劇照）

對於翁子光在專欄中讚揚自己的早期作品《朝9晚5》，陳德森表示感謝之餘，坦言雖然當年大膽起用新人演員班底拍攝現實體材，然而：「我們在創作過程中一直考慮到主題的吸引處和追看性在那，也把蘭桂坊這個打卡點拍得賞心悅目，整個戲對劇中人的行為不帶批判，而不是為黑暗而黑暗、為墮落而墮落」陳導亦表示《朝9晚5》的結局帶出明天有希望的訊息，希望翁子光若未能接收得到，自己願意寄送影碟讓對方重新翻看。