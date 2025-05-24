獨家專訪爾冬陞｜傳今屆金像獎未獲政府資助：大家知道有財赤

《第43屆香港電影金像獎》圓滿結束，有不少觀眾都留意到，當晚有兩幕植入式廣告相當搶眼，包括古天樂坐Uber Taxi直上紅地氈，以及在會場內，《九龍城寨之圍城》的演員叫外賣叉燒飯，主席爾冬陞都參與演出扮作指罵。從觀眾層面看，逆市下仍獲廣告商大力支持，既有氣氛又賺到錢實屬美事。不過這些廣告收入，更大可能是用來補貼製作成本。



《香港01》記者早在頒獎禮舉行前數星期，收到消息指圈內流傳今屆金像獎未獲得政府資助，而當細看今屆特刊的鳴謝頁，的確發現除了康文署的場地提供，就沒有任何政府單位的標誌刊出，似與流言吻合。就住事件，《香港01》在主席爾冬陞接受獨家專訪時，追問有關政府資助傳聞。



爾冬陞擔任金像獎主席第十年，期間舉辦九屆頒獎禮。（葉志明 攝）

今屆金像獎在公布提名名單當日，由於佈景板上未見有政府單位的標誌，故在行內已傳出今屆金像獎，疑似未獲政府贊助的傳聞。（梁碧玲 攝）

通關後市況不似預期

提到近幾屆金像獎在尋找商業贊助時，主席爾冬陞表示跟市況有直接關係。「前年疫情後開關，大家期望經濟復甦，當時比較易找贊助，到去年大家見到市況復甦不似預期，會比較困難。今年都盡量跟商家講，叫他們支持我們，所以很感謝大家。」

今屆有古天樂搭Uber Taxi直上紅地氈。（陳順禎 攝）

對於植入式廣告，觀眾對此有不少意見，覺得太商業化，原來連行內人都有異議，但主席爾冬陞直言這個想法要改。「世界盃、奧運會、所有的運動項目都需要廣告贊助，否則哪來錢去開騷，而剔除贊助，我們現時還需要政府資助。我有跟董事局說，是否應該將頒獎禮恰當地走得更商業，更加可自力更生，長期依賴資助並不健康。」

現階段要舉辦金像獎，政府資助和商業贊助缺一不可，但爾冬陞覺得能做到自己有賺錢能力至為重要。「現在大家都知道有財赤，電影是一個商業行為，要知道所謂商業化，其實不影響結果，只會令個騷好看一點。政府資助方面，以我所知都有一個Two Control System，會遞減的，希望你可以做到自主，不是永世供養你，如果在不久將來（金像獎）不再獲資助，都不要覺得太奇怪。不過暫時來說都需要政府的支持，尤其現時商業環境未全面復甦。」

現時每屆金像獎，都需要政府資助和商業贊助，兩者缺一不可，但爾冬陞覺得能做到自己有賺錢能力至為重要。（葉志明 攝）

今屆未見有政府機構提供資助

就金像獎申請政府資助一事，《香港01》記者在今屆特刊的資訊頁，發現今年第43屆名單上，除了有康文署作出場地提供，就沒有任何政府單位提供資助，而翻查去年第42屆特刊，剛剛相反，分別有CreateHK、電影發展基金、文化體育及旅遊局以及政府文體旅計劃四個單位，列為資助機構，換言之今屆金像獎在製作成本上是否出現大縮水？

第43屆特刊的資訊頁，並未見到有政府機構提供贊助。（特刊翻攝）

相反在去年第42屆特刊，就有4個政府單位提供贊助。（特刊翻攝）

節目完成後資助獲批

對這突如其來的提問，主席爾冬陞都報以微笑，原來有關傳聞他早有聽聞。「在我們公佈提名名單（2月14日）時，已經有人發現這回事，令行內都眾說紛紜︰『大件事喇！金像獎不獲政府資助呀！』是有這些流言，可以叫『都市傳說』。的而且確今年我們去協商時，流程上是拖延了一點，所以在公布名單記招和金像獎舉行當日，在特刊和大型佈景板上，都未有印上他們的標誌，因為若我們在未簽訂資助條款，未核實這項資助前，在法例上是不可以隨便印上他們的標誌，萬一有變化怎麼辦？所以這個是延誤來的，直至金像獎完成後，我們才得到正式通知，資助獲批。」資助更包括新晉導演獎所獲得的十萬元獎金，而稍後，金像獎官網亦會更新合作單位一頁，將政府資助名單補上。

翻開兩屆的資助名單，主席爾冬陞向記者解說各資助單位。（葉志明 攝）

金像獎舉辦當日，四周展示的合作單位，都未見有政府機構在列。（莫匡堯 攝）

對於流程上的延誤引起行內流言，主席表示十分理解︰「首先我不是怪責文體旅，因為裏面工作的同事，有很多都跟我們互相認識，我知道他們的工作量非常大，各種的申請都需要無數文件，這是人力不足的問題，所以這個延誤是可以接受的。」至於有提供資助，但最終未能在鳴謝名單上顯示，爾冬陞坦言其實這方面要由相關部門解答，事實上亦不會有太多人市民留意到，「我也趁今天向大家釐清，因為大家一直在說︰『弊喇！沒有資助！大鑊喇！』其實今年是有資助的！」

延遲一分鐘的安全直播

對於審批資助的程度，行內亦有不少揣測，有指是跟節目質素和內容有關，要待節目舉辦完畢才審批資助。對此，主席爾冬陞頓時靜默數秒，徐徐回應︰「你要問他們，這麼敏感的話題。」不過主席亦隨即披露金像獎進行直播時，其實是有「延遲一分鐘」的安全線。「我們的直播是有延遲一分鐘，觀眾從來沒有感覺到，我要解釋一下其實有原因，我們不想在舞台上，出現意外的畫面、或者不想有奧斯卡嘉賓上台掌摑人的畫面等等，從而破壞頒獎禮的氣氛。其實這是一個保障，但也有人問過很多次，講到非常政治性，其實不是的！況且內容方面，你看過去幾年，有甚麼問題？不會有問題。」

延遲一分鐘的直播，是確保不會有不愉快的畫面出現，例如有嘉賓上台掌摑主持。（Getty Image）

十年主席兩大難題

2015年，爾冬陞正式出任香港電影金像獎協會董事局主席，轉眼間已經過十年舉辦了九屆，期間經歷過改為網上直播公布賽果，又因疫情將2020及2021年度的電影，合併到第40屆一起評選。經歷不少風風雨雨，但要主席分享最頭痛最麻煩的事，原來有兩件事一直居首二位。

2015年，爾冬陞正式出任香港電影金像獎協會董事局主席，轉眼間已經過十年舉辦了九屆。（資料相片）

金像獎周而復始地運作，是最易令人感到疲累。「因為我和剛剛上任的時候，已經大了十歲，是體力上的問題。」爾冬陞說。（葉志明 攝）

爾冬陞起初對於問及最麻煩和最頭痛的事，未有太大感受，反而覺得金像獎的工作一年復一年，周而復始地運作，是最易令人感到疲累。「因為我和剛剛上任的時候，已經大了十歲，是體力上的問題。」但說著說著，又的確令他想到在舉辦過程，有兩件事是比較麻煩和頭痛的。「第一件事就是紅地氈，行紅地氈，嘉賓出場次序，有多少人行，每年都有變化，今年紅地氈有幾部大片參與，所以時間反而濃縮了。」

每年紅地氈的安排，都是其中一樣令主席覺得頭痛的事。（莫匡堯 攝）

座位表不能亂排

至於另一個頭痛問題就是座位表。爾冬陞︰「663（堂座座位數目）這個數字是沒辦法改變，其實這兩年很多人第一次參加金像獎，代表很多年輕人，他們當然希望他有個伴侶，或者老公老婆陪著，我們都盡量滿足他們。有些想帶兩位家人的，如果有其他人不帶配偶的，我們有一個系統去調動配額，真的不夠位就沒辦法。到排位的時候，人物關係你要留意，現在我有很多人不知道是誰、不認識，很多年輕演員我叫不出名字，所以我會排完座位表後，會叫阿簡（簡君晋）看看這樣安排可以嗎？他說︰『不行啊！這兩個不行』我說為甚麼？ 『這兩個分手沒多久』啊！分手，那坐開一點，哈哈……」

文化中心堂座663個座位，是每年最多人爭奪的座位，坐前坐後坐哪位旁邊，編排上都是一門學問。（莫匡堯 攝）

面對片單數量下跌，身為主席爾冬陞表示有心理準備會縮細舉辦規模。（葉志明 攝）

金像獎有需要時可縮細規模

現時市況疲弱，很多電影公司都暫停開戲，今年即將上畫的，部分是多年前拍下的作品，到底下屆金像獎，在片量上會否是最大問題？「就剛剛這一屆，去到年中時候我都很擔心，46部片很大部分是下半年才出現。我們很難去查有多少間公司，有多少電影在手未上映。現在開拍量非常低，我想存貨都不是很多，是會有些大電影出來，譬如《風林火山》、《尋秦記》，我比較擔心如果數量去不到30部，其實是一件很尷尬的事，片量不夠還花這麼多錢去搞頒獎禮，好像不太合適。所以我覺得我們不一定要靠文化中心的，大可以將它縮小到在酒店舉行，酒店都可以直播。」

看似是一大彈性，但作為香港最具影響力的電影頒獎禮，縮細規模不單是一晚的事，是對市場一個訊號，一個負面的訊息。爾冬陞不表認同︰「雖然舞台沒有那麼大，但不代表沒有節目在，其實觀眾很多時都是聚焦在人身上，用華麗的方式舉辦，觀眾看可能會有新鮮感。大可以做到像格林美獎般，我覺得不會不好看，事實上，奧斯卡都沒有甚麼表演節目，他最厲害是那份講稿。」