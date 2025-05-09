你好，打劫｜出品人劉德華現身支持　朱栢康衛詩雅「兄妹」再聚

舞台劇《你好，打劫！Reunion》，由舞台劇雙劇帝朱栢康、魯文傑聯手麥沛東，及新加入的芯駖@COLLAR，與原有班底巢嘉倫、黎逸正等主演，由朱栢謙、張志敏擔任導演的《你好，打劫！Reunion》，由昨晚（八號）開始連續公演十二場，首演夜群星匯聚，更驚喜是出品人劉德華，陪同藝術總監兼編劇饒曉志都有現身。劉德華更在謝幕時踏上舞台，向觀眾致謝。



舞台劇《你好，打劫！Reunion》，由昨晚（八號）開始連續公演十二場，首演夜群星匯聚，更驚喜是出品人劉德華，陪同藝術總監兼編劇饒曉志都有現身。（官方相片）

劉德華驚喜現身，令全場尖叫聲不絕。（官方相片）

去年，舞台劇《你好，打劫！》粵語版在香港首次演出，全場爆滿！及後移師澳門演出，同樣反應熱烈 ，今年《你好，打劫！Reunion》三度載譽重演，再次帶來惹笑荒誕的劇場演出。首演繼續座無虛席，六位主角朱栢康、麥沛東、魯文傑、芯駖@COLLAR，巢嘉倫、黎逸正施展渾身解數，兩小時演出絕無冷場，不時爆發笑聲與掌聲，謝幕時出品人劉德華與藝術總監兼編劇饒曉志驚喜上台，率領團隊向觀眾鞠躬致謝，引發全場震耳欲聾的歡呼聲；難得雲集多位圈中好友捧場，華仔、饒導演偕同台前幕後邀請眾星在舞台拍攝大合照，為《你好，打劫！Reunion》首演夜留下富紀念性的歷史時刻！

劉德華邀請一眾友好到來欣賞，並在台上來張大合照。（官方相片）

而昨晚台上台下可謂星光熠熠，有林海峰、衛詩雅、余香凝 、廖子妤 、盧鎮業、黎瑞恩、邵美琪、李佳芯 、粱嘉琪、楊潮凱、蘇家樂、伍詠詩、楊偉倫、黃又南、周吉佩、蘇文濤、劉威煌、岑珈其、劉沛𧗾、蘇文濤、麥天樞導演、麥啟光導演、阿偉@RubberBand、Dee哥何啟華以及Mirror成員Lokman、Stanley、Jeremy與Alton 等聚首一堂，場面熱鬧。

最後再跟現場所有觀眾合照。（官方相片）

其中《破。地獄》兄妹檔朱栢康與衛詩雅（Michelle）雙雙揚威金像獎後，再度於《你好，打劫！Reunion》首演圓滿結束後喜相逢，兄妹甫見面即熱情相擁，Michelle高呼：「阿哥真係好勁！」朱康坦言，並不知道Michelle前來捧場，所以非常驚喜：「開場前仍有很多事情要兼顧，所以不太清楚有什麼朋友會來，好surprise ！」Michelle笑言第一場演出，一定要來支持阿哥，問到有沒有興趣嘗試舞台劇，Michelle說：「一直想演舞台劇，我收到任何劇本，都會第一時間打給阿哥問意見，剛才看完《你好，打劫！Reunion》卻有點怯，我覺得好難，真的好犀利！當然，如果有機會演舞台劇，阿哥一定要在身旁，相信我會鎮定好多！」

劉德華上到台逐一與各人合照。（官方相片）

今次是《破。地獄》兄妹檔朱栢康與衛詩雅（Michelle）雙雙揚威金像獎後，再度於《你好，打劫！Reunion》首演圓滿結束後喜相逢。（官方相片）

面對頭場觀眾一致讚好，麥沛東大感鼓舞：「我們全體演員與導演都不知道排練的方向是否正確，存在一種冒險精神，今日見到大家反應幾好，所以好開心！」芯駖@COLLAR第一次參演舞台劇，頻呼好緊張，首演後驚魂未定：「不知道發生什麼事，好像發夢一樣，每一次排練都懷疑自己，改了好多次，幸好有好對手帶着我，看到台下觀眾會緊張、揪心，感覺好值得！」去年演出《你好，打劫！》的楊偉倫，因撞期今次變為座上客，不但對新組合讚不絕口，更坦言回憶返晒嚟：「今次重演我做觀眾，覺得這個劇又再多了不同元素，還有一些我上次未發展到的東西，今次再發展下去，更加精彩！」

劉德華非常欣賞芯駖的演出。（官方相片）

出品人華仔親力親為，趁機向四位Mirror成員及Dee哥收集意見，Alton說：「早前我曾踏足這個舞台，跟導演（朱栢謙）與幾位演員合作過，我會想像無論演出與綵排過程，一定好開心！」Lokman表示看得極度投入：「我幾乎衝口而出，想回應台上演員的說話，剎那間我要再思考，現在只是在看show，不能太投入！」從未踏足劇場的Jeremy躍躍欲試：「之前看其他隊友演舞台劇，覺得舞台劇可以訓練到自己，看完這次演出，更加深我這個印象！」華仔聞言即予以鼓勵：「你們有這麼多舞台經驗，演舞台劇一定沒問題！」機靈的Dee哥搶答：「這個一定要敢認，絕對無問題，我們好ready！」Stanley認同看到戲癮大發：「立刻想演舞台劇，真心多謝劉先生支持劇場！」

林海峰都有前來欣賞。（官方相片）

憑劇集《三命》人氣急升的蘇家樂，二刷欣賞《你好，打劫！Reunion》，盛讚今次演出更趨成熟，每位演員皆有發揮機會，家樂不惜自爆私隱以證並無虛言：「我入場前沒去洗手間，結果全程吸引到忘記便急！」伍詠詩亦說演出效果意想不到：「我以為是全喜劇，但都有感動位，演員組合好正、好新鮮，真的有火花！」