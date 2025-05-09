港產片冰河期｜胡子彤認影響收入：而家係靠積蓄頂住呢個『寒冬』

胡子彤今日（9/5）現身旺角出席品牌活動。提到香港電影業步入寒冬，大批電影業台前幕後人員失業，有人被迫轉行。加上全球經濟的影響，連美國的電影業亦不能倖免受到衝擊，特朗普有意向境外製作電影徵100%關稅，提振產業。

胡子彤雖然電影，電視劇發展方面受到業界冰河期影響，但仍有唱歌及不少商演活動，今日就到旺角為品牌宣傳。（吳子生攝影）

胡子彤就事件接受《香港01》訪問時表示：「其實老實講，電影同劇集拍攝嘅工作我係少咗，我諗唔係剩係自己，而係全個香港嘅業界嘅朋友。我覺得而家嘅情況係改變緊，變緊一個重生嘅方法，搵緊一個方法適合而家嘅時代嘅方法，因為而家變得很快 ，大家耐性冇以前咁好，大家講求要快快快。反而我係用另一個角度去睇，點樣去適應呢件事，然後搵出自己條血路，同埋我聽好多前輩講，香港係可以拍出遲於自己嘅電影。」

胡子彤上年開始向音樂發展，今年二月亦推出歌曲《兄弟打》，歌影視三線發展。

被問到工作量銳減有否影響生計？胡子彤表示：「其實而家係多咗時間去做音樂，公司亦都好支持我去做，同埋佢哋都讚成我喺歌手方面發展，咁所以呢段時間係有多啲時間去增值自己同做音樂。至於使費方面我而家都係靠積蓄頂住呢個『寒冬』，因為以前好細個嘅時候，已經有儲錢嘅習慣，加上自己又唔會亂使錢嘅人嚟，咁所以都儲到啲錢嘅。」

近日兩位電影人翁子光與陳德森，就「商業電影」與「作者電影」進行討論。在議題上二人存在意見分歧，並就此展開激烈筆戰。陳德森認為在現實中已充斥經濟衰退、天災人禍的事情，認為觀眾需要正能量的訊息，更指年輕創作人不應傾向較黑暗面、悲劇的題材」更向對方放話：「做有擔當負責任電影人」。而翁子光就反駁只拍正能量題材電影，指寫實的電影題，才能產生驚世作用。

胡子彤上年憑電影《九龍城寨之圍城》十二少一角彈起，人氣急升。（吳子生 攝影）

胡子彤表示：「我覺得香港之所以係香港，係因為可以接納好多唔同嘅聲音，同埋可以用唔同嘅角度去講唔同嘅嘢，變咗電影其實都係一樣。而音樂都係一樣。除咗社會議題，可能係動作片，喜劇片同黑色幽默，同親情片，所有嘅主題乜都要，咁樣先叫做完善，可以滿足唔同觀眾嘅需要。而某啲題材係會主流啲，但唔代表其他嘅題材，就唔重要，亦都係需要。反而我覺得而家係激發新導演們嘅想法，佢哋更力需要喺呢個環境創作更多自己未來嘅嘢。唔再係以前咁10套8套都係動作片，反而而家係多咗好多嘅可能性。」