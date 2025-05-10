五一黃金周七億票房遜預期僅兩部破億　內媒分析：倒退10年前低位

內地年度第二次長假期五一黃金周日前結束，電影五一黃金檔期成績單亦已出爐，經過內媒分析後，普遍認為2025年五一黃金票房成績較近年低，甚至有評論指倒退至約10年前的低位，情況引起內地影迷觀眾關注。總結五一黃金周上映電影的票房，至今亦僅有一部破億元作品，其餘作品票房約由8000萬至2000萬元人民幣不等，總結約為七億元票房成績，遠遜外界預期。

五一黃金周檔期票房總結約為七億元，成績遠遜外界預期。（視覺中國）

今年五一黃金檔期一共有七部電影同步上映，分別為港產合拍片《獵金．遊戲》、喜劇《人生開門紅》、《蒼茫的天涯是我的愛》、犯罪懸疑片《大風殺》、合家歡動畫《海底小縱隊：海嘯大危機》、《開心超人之逆世營救》及宮崎駿重映經典《幽靈公主》。其中由邱禮濤執導、劉德華監製主演作品《獵金．遊戲》成唯一破億電影，截至5月7日收報1億4900萬元人民幣票房，上映首日單日票房更高開3500萬元，成為五一黃金檔期最賣座電影。

港產合拍片《獵金．遊戲》於五一黃金周票房收報1億4900萬元票房。（《獵金．遊戲》劇照）

此外，提前於4月30日上映的港產合拍片《水餃皇后》及Marvel超級英雄電影《雷霆特攻隊*》成績亦相當不俗，截至昨日（9日）分別收報2億4700萬元及9100萬元票房。若將兩部僅提早一日上映的電影計算進五一黃金檔期，《水餃皇后》則與《獵金．遊戲》一樣取得檔期破億佳績，而兩部由香港資深導演執導、香港演員主演的港產合拍片，均取得令內媒意外亮眼的好成績。