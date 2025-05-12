獵金遊戲訪問︱劉德華自爆大減片酬調配製作費：全部人只收三分一

香港金融犯罪電影《獵金．遊戲》，由劉德華、林小強監製，邱禮濤執導及編劇，劉德華、歐豪領銜主演、倪妮特邀演出，電影已於5月8日在香港上映。劉德華與邱禮濤一導一演合作多年，除了取得商業上的成功，亦彼此建立創作上的互信，早前二人就新作《獵金．遊戲》接受媒體訪問，談論罕有合作拍攝文戲下緊絀的成本，劉德華從未收徒弟的原因，以及從影生涯親身上陣拍攝最驚險的動作特技！

劉德華與邱禮濤早前就新作《獵金．遊戲》接受傳媒訪問。（葉志明 攝）

劉德華監製兼主演、邱禮濤執導作品《獵金．遊戲》早前先後於內地及香港上映。（《獵金．遊戲》劇照）

劉德華與邱禮濤導演在《獵金．遊戲》前，曾合作《掃毒2天地對決》、《拆彈專家》系列等犯罪及警匪動作電影，是次一改合作文戲，邱禮濤笑言爆破槍戰一向並非常規與希望帶給影迷的驚喜：「我一直覺得爆破不是驚喜，演員發揮的演技才是真正的驚喜！」他續指拍攝金融市場為題材的電影，全因股票買賣與港人生活息息相關：「我在生活中亦接觸不少買賣股票的人，其實他們亦不了解投資的公司背後經營甚麼業務、社會及全球大氣候對該行業的影響，許多人以博彩心態投資股票市場，我認為非常危險！加上股票市場的戲劇性能夠反映人類的貪婪特質，就算不論斷箇中的善惡，亦能表露無遺。」

邱禮濤表示金融市場股票交易與香港人生活息息相關，但大多數人不知道當中的凶險！（葉志明 攝）

劉德華：我對股票認知接近零！

邱禮濤坦言一直有研究市場與金融理論，因此拍攝前無須進行大量資料搜集：「我曾經有數年時間每年細讀年報，學習技術分析等多門學問。『陰陽燭』大家都看得明白，較深奧的計算則有保力加通道、更深奧則有艾略特波浪理論，需要一定數學根底才能夠通曉。」身邊的劉德華隨即開玩笑指：「大家看到我頭上冒出問號了嗎？」表示一直沒有參與股票交易，雖然不時在香港財經新聞中聽過不少專有名詞，然而拍攝《獵金．遊戲》時需要以換轉成中文、更以普通話演繹，難度仍然甚高：「在戲中對白換轉成中文、更要用普通話講對白，所以要背誦得滾瓜爛熟，希望在過程中說服大家我真的通曉！」劉德華曾監製劇集《東方華爾街》然而對金融市場的認識仍然甚低：「老實說我完全不懂，我的認知接近零，對金融市場運作略有理解，但依然並不清晰、直至做資料搜集時仍看不出箇中心態。」

劉德華笑言自己對投資金融市場的認知接近零！（葉志明 攝）

劉德華於《獵金．遊戲》劇情中飾演「大師」張托德，更破例收高寒（歐豪 飾）為徒，現實中劉德華投身演藝圈多年一直未有收徒，他分享從未找接班人繼承衣缽的原因：「我與角色一樣不會培訓徒弟，若有緣份便會一起分享經驗，不論年代與環境，其實只能夠分享自己的經驗，沒有一種理論能夠應用在任何時代或任何職業，只有真心、誠意兩件事最為重要！未必能夠令你飛黃騰達，但倘若以謹慎的態度面對所有問題，在各方面亦能夠力保不失。」近年有不少後輩公開分享受劉德華提攜的故事，然而觀眾從未在行善不為人知的劉德華口中有所聽聞，劉德華笑指：「其實我一直以來也算高調！我一直毫無保留，有機會便會向大家分享。未必現實地如一位老闆向他投資，但是能夠找到一種維持下去的感覺與精神。」

劉德華從影多年一直未有收徒弟及培養接班人，但樂於提攜後輩及分享經驗。（葉志明 攝）

倪妮全程微醺拍攝電力十足 劉德華：我定力算唔錯！

特邀主演《獵金．遊戲》的內地女星倪妮，在劇情中與劉德華上演情侶檔，全程電力十足，劉德華更大爆倪妮原來全程在微醺狀態下演出：「我們在現場逼她喝酒，喝真的酒！我在拍攝前尋找不少女孩醉話的影片給導演做參考，令我們在現場一直覺得她太清醒！讓她全程在微醺狀態下拍攝，所以我覺得她很鬆馳，亦讓我更容易墮入愛河！」至於有否被倪妮電親，劉德華笑言：「我定力算不錯！」

倪妮在劇情中與劉德華上演情侶檔，全程電力十足，更被華仔大爆原來全程在微醺狀態下演出！（《獵金·遊戲》劇照）

倪妮在劇情中與劉德華上演情侶檔，全程電力十足，更被華仔大爆原來全程在微醺狀態下演出！（《獵金·遊戲》劇照）

劉德華自爆大減片酬 僅收三分一調配至製作費

《獵金．遊戲》由劉德華監製、邱禮濤執導，受訪期間他們異口同聲表示電影比此前合作作品成本落差甚大。劉德華坦言：「邱導與我決定拍攝金融題材，資金未如一系列前作一樣充裕，如果有爆破、有動作，老闆會較有信心取得商業成功，如今沒有爆破動作元素，可能由『以前畀十蚊、今次畀兩蚊』。」意味製作費僅有昔日警匪動作片成本的兩成。邱禮濤亦表示拍電影在資源上應駛得駛，要學會控制成本開支，目前香港電影市場亦未如昔日理想，更應該著眼適應市場：「以前香港電影市場景況有好有壞，但整體而言是有效率的市場，當日我執導的《陰陽路》首集上映，老闆便決定拍攝續集、定檔一個月後的午夜場首映，當時只有『陰陽路2』四個字，連副標題也未有，這個例子便反映出香港電影有效率、有市場。今時今日世界變得太快，兩年後觀眾口味如何？」

邱禮濤導演表示在昔日作品《陰陽路》首映時，老闆決定開拍《陰陽路2》並定於下個月舉行首映。（葉志明 攝）

面對香港電影市道低迷，劉德華亦坦言為《獵金．遊戲》削減片酬演出：「不怕向大家透露，我們所有人僅收三分一片酬，調配資源到製作費上，盡力完成這部作品。」但亦笑言減片酬並非長遠之計：「除了為這部戲降低片酬外，我接拍其他電影也算相當豐厚！其實視乎情況，當我們找到拍攝題材，該題材經過大數據處理下，能夠預估各地票房，於是便與導演、投資者討論可行的成本預算。

劉德華自爆大減片酬，僅收三分一並調配至製作費。（葉志明 攝）

近年香港電影出現不少中小型成本製作，包括劉青雲再封帝作《爸爸》、鄭秀文封后作《流水落花》，劉德華坦言有興趣參與同類規模製作，然而亦有一定難度：「我有興趣參演小型劇情片製作，但外界與觀眾可能對我有一種既定印象，譬如《談判專家》，老闆一開始屬意由我演出，但我覺得如果由我演出，觀眾可能覺得與先前作品太相似，不如由我客串演出，請青雲、鎮宇主演，可以令觀眾更相信那部作品。於是替換整個主演班底後，連市場策略也相應調整，讓大家看到風格不同的電影。一切的策略都要留意市場的變化，才能將投資用得其所，並非只從演員減片酬的方向著手，在市場調查及宣傳策略上著手。」

劉德華表示有興趣參演中小型預算成本的電影，並不斷突破外界觀眾對自己的既定印象。（葉志明 攝）

邱禮濤後悔實拍超驚險場面：如果人生從頭嚟過，得呢件事後悔！

劉德華於《獵金．遊戲》上演場危坐摩天大廈天台戲份，自言由實景與廠景合拼而成：「當中有真有假，但其實在片廠搭景的高度也不矮！我坐在上面也心想，失足跌下去也很嚴重，有不少綠色緊身衣的安全人員扶住我，因為我有不少亂闖亂動的戲份！而且在實景中有許多鏡頭無法拍攝，亦會花費更多製作費與時間，所以導演作出了考量。」談到在頂樓高空拍攝，自然令觀眾聯想杜琪峯執導、劉德華主演的《暗戰》開場橋段，劉德華笑言：「當時採用實景拍攝只因為沒有錢！你知道當時他們在我的皮帶上，用一條窗簾繩綁着我、拉着我，我說如果我跌下去，拉着也沒有用，但他則表示最少心底感覺安全一點！當時一剎那也不知道為何這麼大膽，心底裡也有一點懼怕。」

劉德華在《暗戰》開場也曾經危站於摩天大廈頂樓！（《暗戰》電影劇照）

劉德華在《暗戰》開場也曾經危站於摩天大廈頂樓！（《暗戰》電影劇照）

曾與劉德華合作不少動作片的邱禮濤，亦憶述一段讓自己後悔拍攝的超驚險場面：「有一部戲，華仔站在遊輪船頭上拍攝，若我人生重來一遍，只有這件事後悔、不會重複讓你站上去，萬一跌下去真的無法救回來！試想想，跌下去捲到船底，到船能夠停下來的時候，也不知飄流到多遠！回過頭來看，真的不應該這樣拍，那個鏡頭更只是一個背影！」劉德華則淡然地表示：「現在叫我做一次，我也不夠膽！況且當時沒有替身，我便對自己說，遊輪向前駛，若我失足也只是向後跌而已！」然而邱禮濤仍表示：「就算不是劉德華，替身我也不敢再拍！」

邱禮濤坦言後悔當年讓劉德華危站在輪船船頭拍攝。（葉志明 攝）

自爆從影最驚險動作場面 劉德華：地鐵在我身旁擦過！

談到驚險動作場面，劉德華坦言以上提及電影都不是最驚險的經歷，自爆為杜琪峯拍攝《全職殺手》其中一幕，為生涯最驚險動作場面：「不是《暗戰》，而是《全職殺手》！現在回看似乎沒甚麼危險，但其實在新加坡地鐵裡，我在列車與月台中間的夾縫裡，任由列車在側邊擦身而過，當時竟然真拍！第一個鏡頭列車駛過時，我便嚇得忍不住失控大叫！杜琪峯導演便說『你是一個殺手，不應該膽小得大叫！』誰知真的再拍一次，最後在第二個鏡頭完成，第二個鏡頭恐懼感相對低一點。」劉德華更笑言當時以極土炮方法測試安全：「其實我們有測試一遍，在那個夾縫中放置一張紙，與我身體闊度相若，讓列車行駛一次，看看列車有沒有突出物會令我受傷，最後那張紙沒有破損，便估計我也不會受傷。」

劉德華自爆《全職殺手》在新加坡地鐵拍攝列車在身邊擦身而過的一幕，為從影以來最驚險場面！（《全職殺手》電影劇照）

近年觀眾間興起港產片震懾力與威力大不如前的話題，論到會否與實感拍攝方法大減相關時，劉德華表示：「現在拍電影的科技配合下，不用再如此驚險地親身上陣，許多動作場面都更安全的拍攝方法。」續指：「我寧願在電影的震撼力上打折扣，雖然過去有許多成功例子，但亦有不少意外發生，可能餘生便要臥床！」邱禮濤亦表示同意：「其實這是電影人應該挑戰的技藝，鏡頭裡看似很危險，但其實在很安全的情況下拍攝，電影的魔術正應如此！」