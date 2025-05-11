風林火山︱梁家輝睇戲後四字總結　鮑起靜《殭屍》打盧海鵬打到嘔

ViuTV節目《爆谷一周》今晚（10日）播出第三季第26集，邀請全城期侍已久的犯罪劇情片《風林火山》導演麥浚龍攜同影帝梁家輝、影后鮑起靜出席，接受主持人谷德昭專訪。麥浚龍為《風林火山》籌備製作經年，電影亦即將於康城影展舉行世界首映，被受外界高度關注，而為世少數已看過全片的梁家輝，在節目上高度評價《風林火山》，揚言生涯能夠演出一部視野規模壯闊如此的作品：「演繹完這個角色也算是終身無憾！」

《風林火山》導演麥浚龍攜同影帝梁家輝、影后鮑起靜出席《爆谷一周》，接受主持人谷德昭專訪。（《爆谷一周》節目截圖）

《風林火山》導演麥浚龍攜同影帝梁家輝、影后鮑起靜出席《爆谷一周》，接受主持人谷德昭專訪。（《爆谷一周》節目截圖）

《風林火山》製作經年，一直被外界形容為都市傳說電影，官方亦將劇情與製作資料盡量保密，對各位巨星所飾演的角色亦所知甚少。梁家輝於節目上談到角色時表示：「我的角色狄文傑就好像我今天的裝扮，好像一個無家者！雖然這位警察有一個家、有間房子，但他永遠都生活在他的車上，所以今天正式進入無家者角色的裝扮！」

梁家輝笑言自己在《風林火山》的角色狄文傑，恍如一位無家者。（《爆谷一周》節目截圖）

梁家輝（《爆谷一周》節目截圖）

梁家輝透露拍攝《爆谷一周》當日，上午已看過《風林火山》全片，成為世上絕少看過完整版本的人，梁家輝以四字形容觀後感：「無話可說！」他續指：「因為我相信我說甚麼都沒用，但希望大家會進電影院，親自品嘗這部電影。我用這些字眼是有意思的，你看完一次，然後看我們的幕後花絮或今晚的訪問，你就會再看一次！很大機會會看第三次！正如品酒一樣，你越喝會知道很越多，越喝會越有味道！」鮑起靜雖然僅看過自己演出的部份，然而亦對梁家輝的感受深表同意：「作為一個普通觀眾，一定會認為這部作品很浪漫！你會欣賞到一個很意想不到、很美麗或很浪漫的電影！」

梁家輝為少數看畢《風林火山》的人，以「無話可說」四字形容觀後感。（《爆谷一周》節目截圖）

梁家輝為少數看畢《風林火山》的人，以「無話可說」四字形容觀後感。（《爆谷一周》節目截圖）

梁家輝曾四奪金像影帝，談到從影生涯最深刻的三個角色，他提到《垂簾聽政》的咸豐皇帝、《新龍門客棧》的周淮安，並表示：「最後一個一定是《風林火山》的狄文傑！上午看完這部電影，覺得演繹完這個角色也算是終身無憾！覺得可以面對觀眾、算是有交代！在演藝人生遇到這樣的角色，亦對自己是有交代！」但亦以麥浚龍的執導手法開玩笑：「每個演員都有自己的創作，我每個鏡頭都會跟導演說自己的想法演法，他總說可以、然後說『不如你先演繹我要的版本』但一演繹完，然後就去拍攝另一個鏡頭！他不是騙我，真的很真誠！但我心想一兩次都是這樣，心想『為咩呢？好明顯係自己個版本唔得啦！』第一次第二次會懷疑，到第三次便覺得算了吧、交給他就好！」

梁家輝直言飾演完《風林火山》的狄文傑，演藝生涯此生無憾！（《爆谷一周》節目截圖）

梁家輝對麥浚龍令一眾演員信服的能力，亦讚譽有加：「他能夠令所有人在30度時，穿戴成零下30度拍攝，並非所有人做得到！換轉是其他人、已經脫下衣服離開了！拍攝時有一位演員自己訂製冷氣背心，一拍攝完全插入喉管散熱！」表示自己亦由捱着酷熱堅持冬季服裝拍攝，漸漸變成無感。麥浚龍更透露拍攝過程辛酸又有趣的點滴：「我記得有一場搭建出一台升降機，很多人在裡面演一段文戲，有許多對白。拍攝到一半，發覺演員越來越矮，原來裡面通風不好，演員們開始頭暈，差不多支持不住！」

《風林火山》演員以冬季服裝造型演出，在升降機一場中熱到暈！（《爆谷一周》節目截圖）

《風林火山》演員以冬季服裝造型演出，在升降機一場中熱到暈！（《爆谷一周》節目截圖）

至於金像影后鮑起靜，亦於節目上介紹自己的角色：「我的角色很有趣！雖然我的戲份不多，是一個殺手集團中的管家婆、或處理收尾工作的角色，鎮守在殺手營裡的一個婆婆，但Juno亦為角色賦予濃厚的生命力！」身邊的梁家輝隨即開玩笑插嘴表示：「不要劇透太多！妳只是當鋪裡的管家婆！」鮑姐笑言角色仍有許多層次，不怕劇透，但表示對她而言挑戰性甚高：「難度在於角色的方法上，例如要處理槍械，你知道我完全是傻瓜，平時的角色揸鑊剷較多，為了這部電影也要學習與練習，也挺好玩的！Juno又要一鏡到底，不准分拆成幾個角度拍攝，所以要很認真！」

鮑起靜談到自己在《風林火山》的角色，被梁家輝笑言不能劇透太多！（《爆谷一周》節目截圖）

鮑起靜談到自己在《風林火山》的角色，被梁家輝笑言不能劇透太多！（《爆谷一周》節目截圖）

鮑起靜曾主演麥浚龍首部執導作品《殭屍》，回顧兩次合作，鮑起靜作為極資深的演員，對這位後輩影人的評價亦非常高：「Juno對角色的愛護很深厚，演過他的戲的人都會知道他很愛你！這一點很重要，為何一個演員能發揮自己最大的優點？我覺得《殭屍》是自己從影歷史以來被他弄得我發揮得最好的一部電影！因為我感受到他很愛我！」鮑姐接續舉例表示：「記得拍《殭屍》時，我要打盧海鵬，將他打死！雖然鏡頭前只有10下，但連同試位與NG就有100下，當時消耗很多體力！」麥浚龍隨即笑指：「鮑姐甚至嘔呀！」鮑起靜亦笑言：「沒錯！我嘔啊！因為騎在他身上不停打，我有聽到鵬哥說要小心、別太重手！」

鮑起靜曾參演麥浚龍前作《殭屍》，笑言打死盧海鵬一幕，先後打過百下，拍攝期間打到嘔吐！（《爆谷一周》節目截圖）

鮑起靜曾參演麥浚龍前作《殭屍》，笑言打死盧海鵬一幕，先後打過百下，拍攝期間打到嘔吐！（《爆谷一周》節目截圖）