Taylor Swift捲入碧琪麗芙莉官司被傳召作證 透過發言人表示不滿

「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）老婆碧琪麗芙莉（Blake Lively）主演的愛情片《痛愛完成式》（It Ends With Us）去年上映時鬧出負面新聞，碧琪突然入稟控告男主角兼導演Justin Baldoni性騷擾。可惜碧琪被爆出私自找老公賴恩改劇本，兩夫婦的人設大崩壞，其後Justin反告碧琪兩夫婦，並提交長達179頁訴狀，指控這對荷里活明星夫婦在這部熱門電影的惡劣影響下，試圖用虛假的性騷擾指控「摧毀」他。

碧琪麗芙莉與Justin Baldoni主演《痛愛完成式》鬧出風波。（電影劇照）

碧琪麗芙莉最近出席另一新戲宣傳活動時心情似乎沒有受影響。（VCG)

Justin Baldoni反告碧琪兩夫婦，並提交長達179頁訴狀，指控這對荷里活明星夫婦在這部熱門電影的惡劣影響下，試圖用虛假的性騷擾指控「摧毀」他。（VCG）

碧琪麗芙莉入稟指控Justin性騷擾與設局抹黑，Justin亦反指控Blake誹謗。Justin一方指控碧琪利用與好友Taylor Swift的關係，施壓控制電影的製作方向。男方曾向Blake傳短訊表示：「我好喜歡你所做的是，好幫到手，令件事更好玩同有趣。（就算冇賴恩同Taylor我都會這樣認為）」暗示Taylor有從中參與。

有指Taylor已與Blake疏離。（VCG）

對此，Taylor透過發言人表示強烈不滿：「Taylor從未踏足這部電影的片場，沒有參與選角或創作決定，沒有為電影配樂，沒有看過粗剪版本或作出任何建議，甚至是在《痛愛完成式》上映數周後才觀看，她在2023年至2024年間舉行史上最大型的世界巡迴。Taylor與這部電影唯一連結就是准許使用她一首歌曲《My Tears Ricochet》。她的參與只是准許電影使用一首歌，與另外19名歌手一樣，今次傳召旨在利用Taylor Swift的名氣去吸引大眾注意，製造嘩眾取寵小報報道，而不是聚焦於案件的細節上。」據稱Taylor已與Blake疏離，兩人對上一次被拍得一同外出已經是去年2月，Taylor今年2月觀看「超級碗」賽事時，碧琪亦沒有出現。