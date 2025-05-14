風林火山︱一分鐘先導影片逐格睇　槍手銅鑼灣掃射無差別殺過百人

香港犯罪劇情電影《風林火山》由麥浚龍監製、導演、編劇並擔任美術總監，金城武、梁家輝、劉青雲、古天樂及高圓圓主演，電影即將於剛揭幕的康城影展舉行世界首映。《風林火山》團隊前往康城出席「午夜展映單元」首映之際，由舉世知名的施南生及陳永雄成立的發行工作室，於旗下Youtube頻道分享一段長達一分鐘的《風林火山》先導影片，曝光電影在銅鑼灣取景的槍戰片段，震撼一眾期待已久的觀眾！

《風林火山》即將於剛揭幕的康城影展舉行世界首映。（《風林火山》劇照）

施南生及陳永雄成立的發行工作室，於旗下Youtube頻道分享一段長達一分鐘的《風林火山》先導影片。（《風林火山》劇照）

《風林火山》先導影片中，蒙面槍手於下雪的銅鑼灣鬧市掏出自動步槍，於馬路中心無差別射殺途人；槍手更先後從地鐵站出入口現身，一邊吹口哨一邊槍擊途人，讓途人無處逃生、在店鋪裡的市民亦難以逃出生天；連到場搶救死傷者的救護車，亦遭受槍擊；一輛車企圖駛離現場，然而在槍手猛火力之下被引爆，撞向商場門口死傷難料。影片中，約兩名槍手先後在鬧市掃射數百發子彈，估計受害者過百人，畫面極為震撼！

《風林火山》先導影片逐格睇：

《風林火山》曝光先導影片逐格睇，蒙面槍手於銅鑼灣掃射，無差別殺過百人！（《風林火山》影片截圖）

《風林火山》曝光先導影片逐格睇，蒙面槍手於銅鑼灣掃射，無差別殺過百人！（《風林火山》影片截圖）

《風林火山》曝光先導影片逐格睇，蒙面槍手於銅鑼灣掃射，無差別殺過百人！（《風林火山》影片截圖）

《風林火山》曝光先導影片逐格睇，蒙面槍手於銅鑼灣掃射，無差別殺過百人！（《風林火山》影片截圖）

《風林火山》曝光先導影片逐格睇，蒙面槍手於銅鑼灣掃射，無差別殺過百人！（《風林火山》影片截圖）

《風林火山》曝光先導影片逐格睇，蒙面槍手於銅鑼灣掃射，無差別殺過百人！（《風林火山》影片截圖）

《風林火山》曝光先導影片逐格睇，蒙面槍手於銅鑼灣掃射，無差別殺過百人！（《風林火山》影片截圖）

《風林火山》曝光先導影片逐格睇，蒙面槍手於銅鑼灣掃射，無差別殺過百人！（《風林火山》影片截圖）

《風林火山》曝光先導影片逐格睇，蒙面槍手於銅鑼灣掃射，無差別殺過百人！（《風林火山》影片截圖）

《風林火山》曝光先導影片逐格睇，蒙面槍手於銅鑼灣掃射，無差別殺過百人！（《風林火山》影片截圖）

《風林火山》曝光先導影片逐格睇，蒙面槍手於銅鑼灣掃射，無差別殺過百人！（《風林火山》影片截圖）

《風林火山》曝光先導影片逐格睇，蒙面槍手於銅鑼灣掃射，無差別殺過百人！（《風林火山》影片截圖）

《風林火山》曝光先導影片逐格睇，蒙面槍手於銅鑼灣掃射，無差別殺過百人！（《風林火山》影片截圖）

《風林火山》曝光先導影片逐格睇，蒙面槍手於銅鑼灣掃射，無差別殺過百人！（《風林火山》影片截圖）

《風林火山》曝光先導影片逐格睇，蒙面槍手於銅鑼灣掃射，無差別殺過百人！（《風林火山》影片截圖）

《風林火山》曝光先導影片逐格睇，蒙面槍手於銅鑼灣掃射，無差別殺過百人！（《風林火山》影片截圖）

《風林火山》曝光先導影片逐格睇，蒙面槍手於銅鑼灣掃射，無差別殺過百人！（《風林火山》影片截圖）

《風林火山》曝光先導影片逐格睇，蒙面槍手於銅鑼灣掃射，無差別殺過百人！（《風林火山》影片截圖）

《風林火山》曝光先導影片逐格睇，蒙面槍手於銅鑼灣掃射，無差別殺過百人！（《風林火山》影片截圖）

《風林火山》曝光先導影片逐格睇，蒙面槍手於銅鑼灣掃射，無差別殺過百人！（《風林火山》影片截圖）

《風林火山》曝光先導影片逐格睇，蒙面槍手於銅鑼灣掃射，無差別殺過百人！（《風林火山》影片截圖）

《風林火山》曝光先導影片逐格睇，蒙面槍手於銅鑼灣掃射，無差別殺過百人！（《風林火山》影片截圖）

《風林火山》曝光先導影片逐格睇，蒙面槍手於銅鑼灣掃射，無差別殺過百人！（《風林火山》影片截圖）

《風林火山》曝光先導影片逐格睇，蒙面槍手於銅鑼灣掃射，無差別殺過百人！（《風林火山》影片截圖）

《風林火山》曝光先導影片逐格睇，蒙面槍手於銅鑼灣掃射，無差別殺過百人！（《風林火山》影片截圖）

《風林火山》曝光先導影片逐格睇，蒙面槍手於銅鑼灣掃射，無差別殺過百人！（《風林火山》影片截圖）

《風林火山》曝光先導影片逐格睇，蒙面槍手於銅鑼灣掃射，無差別殺過百人！（《風林火山》影片截圖）

《風林火山》曝光先導影片逐格睇，蒙面槍手於銅鑼灣掃射，無差別殺過百人！（《風林火山》影片截圖）

《風林火山》曝光先導影片逐格睇，蒙面槍手於銅鑼灣掃射，無差別殺過百人！（《風林火山》影片截圖）

《風林火山》曝光先導影片逐格睇，蒙面槍手於銅鑼灣掃射，無差別殺過百人！（《風林火山》影片截圖）

《風林火山》曝光先導影片逐格睇，蒙面槍手於銅鑼灣掃射，無差別殺過百人！（《風林火山》影片截圖）

《風林火山》曝光先導影片逐格睇，蒙面槍手於銅鑼灣掃射，無差別殺過百人！（《風林火山》影片截圖）

發行工作室曝光的《風林火山》先導影片，從電腦特技與聲效完成度可見，推測由尚未完成之片段剪輯而成，從槍械火光、濺血特效、爆破視覺效果可見，尚有不少特效痕跡，相信上映版本將會更具真實感。