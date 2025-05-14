寒戰1994｜吳彥祖曝兩集前傳上映日期　去年拍攝過百日更越洋取景

香港超賣座警匪電影系列《寒戰》，去年初開拍兩部前傳，分別命名為《寒戰1994》及《寒戰1995》，並以1994年及1995年作年代背景。《寒戰》前傳於去年低調開鏡後製作一直保密，僅對外公布三位金像級全新主演陣容，由吳彥祖、吳慷仁及劉俊謙三人領銜主演。《寒戰1994》電影海報在剛揭幕的康城影展流出後，男主角吳彥祖今日（14日）於社交媒體轉載外媒對《寒戰》前傳的報道，並分享對香港電影的深厚感情與無盡感激！

吳彥祖為《寒戰》前傳其中一位男主角！（莫匡堯 攝）

從下巴線條推測，《寒戰1994》先導海報上的男演員極有可能為男主角吳彥祖！（Threads圖片）

吳彥祖於社交媒體中分享指，對能夠再次拍攝港產片感到非常興奮：「拍攝這兩部前傳電影、再次以廣東話講對白，感覺好似返咗屋企一樣！正如我多次提及，因為香港電影我才學懂如何作為演員，在這個我心愛的城市中拍電影實在太好了！」吳彥祖雖然近年主力於荷里活發展，然而一直心繫香港，多次提及香港電影對他的栽培。

吳彥祖近年主力集中於荷里活發展，先後拍攝多套大製作。（資料圖片）

吳彥祖轉發外媒對《寒戰》前傳的報道中，意外令電影上映時間曝光，報道表示《寒戰1994》將於2025年最後一季上映，《寒戰1995》則會於明年緊接面世！報道亦引述指，《寒戰》兩部前傳去年在香港拍攝超過100日，此外亦在倫敦為幾幕劇情進行取景。

吳彥祖於社交媒體轉載外媒報道《寒戰1994》的消息，令兩部前傳上映日期意外曝光。（吳彥祖IG圖片）

吳彥祖於社交媒體轉載外媒報道《寒戰1994》的消息，令兩部前傳上映日期意外曝光。（吳彥祖IG圖片）