藏海傳｜《甄嬛傳》班底十年後回歸　首預告24小時播放率破800萬

曾執導多部膾炙人口的經典之作﹑打造出宮鬥劇神話《甄嬛傳》的導演鄭曉龍睽違十年重磅回歸，為大家帶來最矚目年度古裝鉅製—《藏海傳》，並宣佈將在5月18日正式登陸Disney+！鄭曉龍將為劇集擔任總導演，與導演曹譯文攜手肖戰、張婧儀、周奇、黄覺等演員領銜主演，誓將掀起古裝劇熱潮！《藏海傳》有總導演鄭曉龍坐鎮﹑導演曹譯文執導，更找到中國頂流男星肖戰加持飾演男主角「藏海」，陣容強大。

打造出宮鬥劇神話《甄嬛傳》的導演鄭曉龍睽違十年重磅回歸，為大家帶來最矚目年度古裝鉅製—《藏海傳》。（《甄嬛傳》畫面）

今次與兩位導演首次合作，對肖戰來說別具意義，也是一次全新的挑戰，不論在題材類型、角色複雜程度、或表演方式的要求上，都突破了他以往的古裝題材作品，更成功獲總導演鄭曉龍力讚演技：「有突破、戲很好」。

《藏海傳》包攬了內地黃金演員陣容：由頂流男星肖戰飾演「藏海」，挑戰一個表面沉著冷靜、內心執著堅定，謀略過人又不失善良本性的複雜角色，令觀眾期待不已；備受力捧的新生代女演員張婧儀則飾演身世複雜、有過人智慧，且武功不凡的「香暗荼」，在劇中她和藏海的對手戲將成為作品的一大亮點；曾因《小歡喜》中的學渣方一凡而知名度急升的年青演員周奇則飾演和藏海亦敵亦友的「莊之行」，兩人從互相利用到惺惺相惜的過程一波三折，超有睇頭；而憑藉在《開端》、《新生》等熱門劇集中的出色表演而獲觀眾喜愛的黃覺，則飾演權傾朝野、冷酷狠辣的大將軍平津侯，將為觀眾再度呈現全新面貌。

《藏海傳》將於5月18日正式登陸Disney+。（《藏海傳》海報）

此外，還有鍾漢良、陳妍希、《天龍八部》張國強等實力派戲骨參與演出，為劇集增添更多看點！《藏海傳》總導演鄭曉龍曾執導《甄嬛傳》、《芈月傳》、《幸福到萬家》等多部口碑爆棚的現象級劇集；青年導演曹譯文曾參與過多部鄭曉龍導演的影視作品，跟隨名導鄭曉龍學習，深得真傳，在聯手創作《藏海傳》的過程中，曹譯文導演遵循了鄭曉龍導演的創作理念，將傳統敘事方式和年輕化視角相結合，力圖打造出一部有品質、有影響力的古裝題材作品。

（《藏海傳》劇照）

（《藏海傳》劇照）

《藏海傳》勢將延續鄭曉龍導演的實力，再次衝擊觀眾對古裝作品的想像！《藏海傳》未播先紅，早在2024年9月便入選2025優酷年度片單，隨後更榮獲「酷雲數娛年度影響力盛典」2025「年度期待劇集」的榮譽。目前《藏海傳》在網絡平台的預約觀看人數已突破百萬，引發全網熱議，首部預告片發佈後，24小時內播放量便突破800萬，勢不可擋！肖戰的精湛表演也成為網民熱話，充分展現了劇集強大號召力