風林火山︱古天樂高圓圓亮相康城紅地氈　梁家輝聽到一首歌即起舞

香港犯罪劇情電影《風林火山》今日（17日）於第78屆康城電影節「午夜展映單元」舉行世界首映，在首映禮開始前夕，導演麥浚龍攜同古天樂、梁家輝及高圓圓一眾演員亮相紅地氈，其中高圓圓與梁家輝事前從未對外公布將會在康城影展登場，讓一眾粉絲影迷大為驚喜！

《風林火山》於康城影展舉行世界首映禮，導演麥浚龍攜同古天樂、梁家輝及高圓圓亮相！（視覺中國）

《風林火山》於康城影展舉行世界首映禮，導演麥浚龍攜同古天樂、梁家輝及高圓圓亮相！（視覺中國）

《風林火山》導演麥浚龍以一身黑色晚禮服踏上紅地氈，微笑間顯得躊躇滿志。古天樂則以白色晚禮服亮相，全程配戴微茶色鏡片眼鏡，右眼略見通紅血絲、相信眼疾尚未完全康復。

《風林火山》導演麥浚龍以一身黑色晚禮服踏上紅地氈，微笑間顯得躊躇滿志。（視覺中國）

《風林火山》導演麥浚龍以一身黑色晚禮服踏上紅地氈，微笑間顯得躊躇滿志。（直播截圖）

古天樂全程配戴微茶色鏡片眼鏡，右眼略見通紅血絲、相信眼疾尚未完全康服。（視覺中國）

古天樂全程配戴微茶色鏡片眼鏡，右眼略見通紅血絲、相信眼疾尚未完全康服。（直播截圖）

《風林火山》女主角高圓圓則以一身藍色平口晚裝長裙亮相，展露雪白骨感香肩，修腰緊身剪裁亦足顯高圓圓纖幼瘦削體型，雖然明顯消瘦、未能承托晚裝剪裁，然而近年鮮見於大銀幕與公開活動的高圓圓，高雅魅力未減、顏值仍處巔峰！

《風林火山》女主角高圓圓以一身藍色平口晚裝長裙亮相，雖然明顯消瘦、未能承托晚裝剪裁，然而修腰緊身剪裁亦足顯高圓圓纖幼瘦削體型！（直播截圖）

《風林火山》女主角高圓圓高雅魅力未減、顏值仍處巔峰！（直播截圖）

《風林火山》女主角高圓圓高雅魅力未減、顏值仍處巔峰！（直播截圖）

《風林火山》女主角高圓圓高雅魅力未減、顏值仍處巔峰！（直播截圖）

《風林火山》女主角高圓圓無預警亮相康城影展紅地氈，高雅魅力未減、顏值仍處巔峰！（視覺中國）

《風林火山》女主角高圓圓無預警亮相康城影展紅地氈，高雅魅力未減、顏值仍處巔峰！（視覺中國）

《風林火山》女主角高圓圓無預警亮相康城影展紅地氈，高雅魅力未減、顏值仍處巔峰！（視覺中國）

《風林火山》女主角高圓圓無預警亮相康城影展紅地氈，高雅魅力未減、顏值仍處巔峰！（視覺中國）

高圓圓一身長裙裙襬拖地，身邊的四料金像影帝梁家輝，則全程以手牽引高圓圓走紅地氈，更在每一個拍照點前，躬身為高圓圓整理裙襬，盡顯其紳士風度！

《風林火山》康城影展紅地氈上，梁家輝全程輕扶高圓圓小心前行，更在每個拍照點停低時躬身為高圓圓整理裙襬、盡顯紳士風度！（直播截圖）

《風林火山》康城影展紅地氈上，梁家輝全程輕扶高圓圓小心前行，更在每個拍照點停低時躬身為高圓圓整理裙襬、盡顯紳士風度！（直播截圖）

《風林火山》康城影展紅地氈上，梁家輝全程輕扶高圓圓小心前行，更在每個拍照點停低時躬身為高圓圓整理裙襬、盡顯紳士風度！（直播截圖）

《風林火山》康城影展紅地氈上，梁家輝全程輕扶高圓圓小心前行，更在每個拍照點停低時躬身為高圓圓整理裙襬、盡顯紳士風度！（直播截圖）

《風林火山》康城影展紅地氈上，梁家輝全程輕扶高圓圓小心前行，更在每個拍照點停低時躬身為高圓圓整理裙襬、盡顯紳士風度！（直播截圖）

《風林火山》康城影展紅地氈上，梁家輝全程輕扶高圓圓小心前行，更在每個拍照點停低時躬身為高圓圓整理裙襬、盡顯紳士風度！（直播截圖）

《風林火山》康城影展紅地氈上，梁家輝全程輕扶高圓圓小心前行，更在每個拍照點停低時躬身為高圓圓整理裙襬、盡顯紳士風度！（直播截圖）

《風林火山》康城影展紅地氈上，梁家輝全程輕扶高圓圓小心前行，更在每個拍照點停低時躬身為高圓圓整理裙襬、盡顯紳士風度！（直播截圖）

《風林火山》康城影展紅地氈上，梁家輝全程輕扶高圓圓小心前行，更在每個拍照點停低時躬身為高圓圓整理裙襬、盡顯紳士風度！（直播截圖）

《風林火山》康城影展紅地氈上，梁家輝全程輕扶高圓圓小心前行，更在每個拍照點停低時躬身為高圓圓整理裙襬、盡顯紳士風度！（直播截圖）

《風林火山》首映前夕，紅地氈先後播放George Michael的金曲《Careless Whisper》及《風林火山》弦樂主題曲。梁家輝在等候踏上紅地氈期間，聞到現場播放《Careless Whisper》，隨即展露興奮笑容，一邊哼唱、一邊跳舞，大細路舉動讓身邊的高圓圓亦忍俊不禁！

梁家輝在等候踏上《風林火山》康城影展紅地氈期間，聞到現場播放《Careless Whisper》，隨即展露興奮笑容，一邊哼唱、一邊跳舞，大細路舉動讓身邊的高圓圓亦忍俊不禁！（視覺中國）

梁家輝在等候踏上《風林火山》康城影展紅地氈期間，聞到現場播放《Careless Whisper》，隨即展露興奮笑容，一邊哼唱、一邊跳舞，大細路舉動讓身邊的高圓圓亦忍俊不禁！（直播截圖）

梁家輝在等候踏上《風林火山》康城影展紅地氈期間，聞到現場播放《Careless Whisper》，隨即展露興奮笑容，一邊哼唱、一邊跳舞，大細路舉動讓身邊的高圓圓亦忍俊不禁！（直播截圖）

梁家輝在等候踏上《風林火山》康城影展紅地氈期間，聞到現場播放《Careless Whisper》，隨即展露興奮笑容，一邊哼唱、一邊跳舞，大細路舉動讓身邊的高圓圓亦忍俊不禁！（直播截圖）

現場亦有不少華裔粉絲在紅地氈外圍圍觀，更不時高呼三位演員的名字，三人在等候踏上紅地氈期間亦親民地回頭微笑揮手，梁家輝更親切地派心！

梁家輝在等候踏上紅地氈時，聽到後方粉絲的歡呼，親民地回頭派心！（直播截圖）

梁家輝在等候踏上紅地氈時，聽到後方粉絲的歡呼，親民地回頭派心！（直播截圖）

梁家輝在等候踏上紅地氈時，聽到後方粉絲的歡呼，親民地回頭派心！（直播截圖）