專訪｜袁詠儀難忘懷孕時張智霖替剪腳甲　「畫面肉酸但好溫馨」

電影《OMG！阿媽有喜》本周正式上畫，電影由袁詠儀飾演一位高齡產婦，有「翻版林明禎」之稱的黃潔琪Miko Wong飾演女兒，要接受自己將要做一位「高齡」家姐。早前二人以母女檔接受《香港01》訪問。靚靚談起自己當年懷住「魔童」的日子，更有無限回憶湧現，仲想起媽媽對自己的愛。



袁詠儀跟黃潔琪Miko Wong飾演一對母女，一起面對人生一個大挑戰。（陳順禎 攝）

面對人生的重大改變，兩位都各有煩惱。（《OMG！阿媽有喜》劇照）

袁詠儀45歲時醒一醒

袁詠儀於2006年，35歲時誕下兒子張慕童（魔童），隨後都一直想追多個女，但上天自有安排，努力過後未有迴響，漸漸都明白有些事不可強求。袁詠儀︰「我見到人哋啲女就好開心，不過一切都係天意，可能上天知你啲時間同心機只夠照顧一個小朋友，你就專心去照顧。」當時袁詠儀都有從科技，或醫學上尋求協助，但去到45歲左右仍未見成效，便跟自己說夠了。「可以做都做過，好似許冠傑啲歌詞咁，『命裡有時終須有，命裡無時莫強求』，自己就醒一醒，而且生小朋友不是一個人的事，要多方面配合，都好感恩可以有一個小朋友，因為養育過程有好多變化，好似重新學做人一樣。」

張智霖、袁詠儀及張慕童，當年一家三口去旅行。(ig圖片)

已經19歲的張慕童，非常高大，早前公開跟女同學合照。(ig圖片)

Miko見前輩如初戀告白緊張

今次拍攝《OMG！阿媽有喜》，突然多了一個女Miko，都算圓了半個心願。袁詠儀︰「Miko工作態度好好，好乖，每日嚟到都叫阿媽阿媽，好sweet，佢又肯留低陪我哋傾偈。」其實Miko每日收工都急急腳走，原因是電影全廣東話對白拍攝，來自馬來西亞的Miko每日都要苦練翌日所用的對白。Miko︰「有一幕同阿爸談心，是作為家中妹妹成長的過程，這場戲好重要，拍攝時都好大壓力。」

第一次見前輩，Miko相當緊張︰「唔知第一句講咩好，就好似初戀告白一樣，最初連Say Hi都不敢。直至第一次見面接觸過，其實好舒服，靚姐好好人。」（陳順禎 攝）

而更大壓力是跟袁詠儀初見面，她比喻就像初戀告白一樣。「呢種壓力來自完全未接觸過這位前輩，會自己嚇自己，唔知第一句講咩好，就好似初戀告白一樣，最初連Say Hi都不敢。直至第一次見面接觸過，其實好舒服，靚姐好好人。」問到袁詠儀當日如果真的追到個女，會否出現偏心情況？「如果我有個女，我一定會寵壞佢，由細開始寵，到佢將來先會識搵個對自己更好嘅男朋友。」

談起當日懷孕的經歷，袁詠儀覺得有笑有淚，但獲家人支持是最重要。（陳順禎 攝）

張智霖與袁詠儀，多年來都恩愛如昔。（袁詠儀＠微博）

Chilam替自己剪腳甲最溫馨

對於要重演懷孕的模樣，袁詠儀直言當年的回憶一一湧現。「當時知道懷孕，每次去產檢嘅感覺都記起，自己陀BB時反應好大，樣貌變晒之餘，飲食習慣都大變。當時最鍾意食公司三文治，可以食晒四件，又好鍾意飲番茄湯，愈酸愈好，平時唔會食到咁重口味咁酸。不過最難頂係嘔，我嘔到第四個月都嘔緊，明明好想食嘢，但食完唔夠10分鐘就嘔番晒出嚟，係急到頭髮都未及束起已經嘔了，直到後期穩定下來便是自己的蜜月期。」

戲中飾演高齡產婦的袁詠儀，在家中十足女王，半夜要食喇沙，全家總動員四出張羅，最後吃下是啖啖溫情感觸落淚。原來拍攝這幕時，袁詠儀是想起當日母親照顧自己的一點一滴，不期然感觸落淚。（《OMG！阿媽有喜》劇照）

戲中身為高齡產婦，在家中十足女王，半夜要食喇沙，全家總動員四出張羅，最後吃下是啖啖溫情感觸落淚。原來拍攝這幕時，袁詠儀都想起當日母親照顧自己的一點一滴。「媽媽每日都拎兩大袋餸，煮飯我食，煲湯我飲，身水身汗。以前我都好鍾意頂佢嘴，自此直到現在都唔敢再頂嘴，覺得媽媽真的最偉大。所以我拍呢幕時都係諗起媽媽，好易就喊出。」

電影《OMG！阿媽有喜》中，袁詠儀飾演高齡產婦。（陳順禎 攝）

至於身為老公的張智霖，又做過咩令靚靚好感動呢？「當時雙腳好容易攰，又會抽筋，Chilam專登去練習一套按摩手法，幫我按下腳。不過最感動係幫我剪腳甲，因為個肚太大，自己根本剪唔到腳甲，雖然幫你剪嗰個畫面好肉酸，但當下係幾溫馨。」老婆陀Ｂ這麼辛苦，做老公少少付出又算甚麼。