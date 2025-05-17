康城影展︱《第一滴血》前傳宣布開拍　史泰龍參與度引外界熱議

由荷里活動作巨星史泰龍（Sylvester Stallone）主演的經典電影系列《第一滴血》（Rambo），於1982年上映第一部讓史泰龍全球爆紅，亦令他鐵血硬漢形象深入民心。《第一滴血》系列橫跨37年，直至男主角Rambo於2019年上映的最後一集《第一滴血：終極血戰》（Rambo：Last Blood）劇情中戰死作結。《第一滴血》近日傳出拍攝前傳，劇情故事將集中於第一集前，Rambo參與越戰期間的英勇故事，消息一出讓系列數代影迷興奮不已！

《第一滴血》為史泰龍主演的第二個經典系列，飾演一位越戰退役軍人Rambo，讓他鐵血硬漢形象深入民心。（《第一滴血》電影劇照）

荷里活製片公司Millennium Media在康城影展電影市場公布拍攝《第一滴血》前傳的消息。（《第一滴血》電影劇照）

《第一滴血》系列隨男主角Rambo於2019年上映的最後一集《第一滴血：終極血戰》裡戰死作結。。（《第一滴血：終極血戰》劇照）

據外媒報道，荷里活製片公司Millennium Media在康城影展電影市場公布消息，電影更被命名為《John Rambo》，並預計於今年10月在泰國開鏡拍攝。據指，《John Rambo》將會由《Sisu：黃金硬漢》芬蘭裔導演Jalmari Helander執導，然而據消息指，直至目前《第一滴血》系列男主角史泰龍仍未親身參與電影製作，對於史泰龍尚未首肯拍攝系列前傳並零參與製作，引起外界熱議、擔心會淪為廉價爛片，並對電影將呈現的硬漢血統感到憂慮！

《第一滴血》近日傳出拍攝前傳，劇情故事將集中於第一集前，Rambo參與越戰期間的英勇故事。（《第一滴血續集》劇照）

據指目前史泰龍尚未首肯及參與《第一滴血》前傳製作，引起外界熱議、擔心會淪為廉價爛片。（視覺中國）

《John Rambo》導演Jalmari Helander執導前作《Sisu：黃金硬漢》曾於Netflix串流上映，劇情講述二戰期間一位前特種部隊軍人獨力對抗整隊納粹兵團的故事，劇情設定與暴力風格被外界評價甚有《第一滴血》遺風。Jalmari Helander於康城影展上發言表示：「我由11歲開始便成為《第一滴血》的忠實粉絲！能夠拍攝自己的Rambo電影實在太不可思議！回想我一路走來的連串經歷，讓我頓覺整個童年對Rambo的沉迷突然變得合理，我實在急不及待將Rambo重新帶回大銀幕上！」