芭蕾殺姬︱Ana de Armas動作戲親身上陣　眉骨被踢中流血幾乎破相

荷里活殺手動作電影系列《殺神John Wick》今年推出外傳《殺神John Wick之芭蕾殺姬》（Ballerina），由古巴女神Ana de Armas加盟成為女主角，元祖系列男主角奇洛李維斯（Keanu Reeves）、Ian McShane等演員亦會回歸系列。《殺神John Wick之芭蕾殺姬》（下稱芭蕾殺姬）即將於6月6日在美國及世界各地上映，近日陸續展開宣傳活動，以Ana de Armas為首的演員在社交媒體上分享不少幕後花絮，透露為拍攝一部不負觀眾期望的John Wick電影所付出的努力！

《殺神John Wick之芭蕾殺姬》即將於6月6日在美國及世界各地上映。（《殺神John Wick之芭蕾殺姬》電影劇照）

Ana de Armas曾表示自己不希望做一位「女版John Wick」，希望Eve Macarro成為一位特別的人物，更以2021年參演的《007：生死有時》女角Paloma為例：「為甚麼我們不多拍一點關於Paloma的電影？讓占士邦做自己、John Wick做自己，而我們也會做好自己的事！」

Ana de Armas希望自己的角色Eve Macarro成為一位特別的人物，並非「女版John Wick」！（《殺神John Wick之芭蕾殺姬》電影劇照）

Ana de Armas在《芭蕾殺姬》飾演一位為父報仇的殺手，曾表示拍攝期間捱過不少重拳、亦擲過斧頭，為了應付綿密的動作戲份，劇組聘請教練進行武打動作訓練、監察她的飲食與作息：「當進行這種強度的訓練，飲食、睡眠、按摩與物理治療等環節均非常重要！如果沒有好好休息恢復就大件事了！因為強度實在太高！」Ana de Armas更分享一張花絮相片，雖然劇組有為她安排替身演員，但她仍敬業地盡力親身上陣上演動作戲，右眼眉骨被踢至破損流血，嚴重程度目測幾乎讓她破相！

Ana de Armas於社交媒體分享花絮照片，眉骨位置被踢中流血，幾乎破相！（Ana de Armas IG圖片）

《殺神John Wick之芭蕾殺姬》劇組其實有為Ana de Armas安排替身。（Ana de Armas IG圖片）

Ana de Armas在電影中武打動作戲份強度極高！（《殺神John Wick之芭蕾殺姬》電影劇照）

在《殺神John Wick》系列裡，飾演穹天奴酒店管理人雲斯頓的老牌演員Ian McShane，將會在《芭蕾殺姬》中重演角色，他表示自己的角色戲份較過去更吃重，而年過八旬的他亦透露遇上從影生涯最寒冷的取景地。Ana de Armas亦表示：「當時布拉格正值嚴冬，我們又需要拍攝大量夜景，街道上已經結上一層薄冰，為了不要摔斷手臂，我們都事先在靴底裝上螺絲，避免跌倒。」

電影有不少夜景拍攝，身於極寒冷之地。（《殺神John Wick之芭蕾殺姬》電影劇照）