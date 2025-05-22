史迪仔｜妮露疑是公主後人 分析三大細節與呢套卡通有重大關聯？

近年迪士尼多次將經典動畫真人化，繼《美女與野獸》、《小熊維尼》、《阿拉丁》等經典製作後，迪士尼將大受歡迎的《扮嘢小魔星》（Lilo＆Stitch）製作真人版《史迪仔》，以CGI還原史迪仔既百分百還原可愛趣怪的模樣。隨著電影即將上映（5月29日），有不少網民都翻看卡通版，更發現戲中的主角史迪仔及妮露疑似跟另一套迪士尼卡通有著重大關聯！



《扮嘢小魔星》於2002年上映，成為迪士尼最受歡迎角色之一。（電影海報）

真人版《史迪仔》即將於5月29日上映。

迪士尼的作品一向暗藏不少彩蛋，有不少影迷翻看《扮嘢小魔星》時，發現三大重點與2016年上映的《魔海奇緣》有著不少驚人關聯。《魔海奇緣》的背景設定在《扮嘢小魔星》二千年前，兩者同樣發生在波里尼西亞。土著公主Moana冒着性命安危，毅然踏上征途，聯同半人半神Maui揚帆出海主動出撃，為的是保護這個島上的所有原住民。Maui手握魔法魚鉤，能控制天氣亦有變身能力，是波里尼西亞的神話信仰。

《扮嘢小魔星》與2016年上映的《魔海奇緣》有著不少驚人關聯。（《魔海奇緣》畫面）

Maui手握魔法魚鉤，能控制天氣亦有變身能力，是波里尼西亞的神話信仰。（《魔海奇緣》劇照）

妮露在《扮嘢小魔星》提到每星期都會探望肥嘟嘟的魚Pudge，當被跳舞老師問到為何要餵飼Pudge時，妮露指Pudge能控制天氣，而Maui在《魔海奇緣》一幕中亦有變身幾乎一模一樣的魚，令不少網民推測Pudge是Maui變出來的。

可愛的肥魚Pudge。（《扮嘢小魔星》畫面）

《扮嘢小魔星》中的David多次在妮露與家姐蘭妮遇上困難時出手相救，有網民眼利地留意到David的頸鏈與Maui的魔法神鉤一模一樣，令人相信David都是Maui的化身。妮露曾透露父母在一個暴雨的晚上發生車禍而離世，而Maui能控制天氣，大膽推測Maui因知道自己錯誤引發這場悲劇發生，因內疚而化身為David一直照顧妮露兩姊妹。

David多次在妮露與家姐蘭妮遇上困難時出手相救。（《扮嘢小魔星》畫面）

David的頸鏈與Maui的魔法神鉤一模一樣。（《扮嘢小魔星》畫面）

另外，半人神Maui在遇上Moana前已經生存了1千多年，大膽推測Maui繼續帶著不死身活下去，除了剛才提及的車禍之外，妮露兩姊妹與Moana都是波里尼西亞原居民，很大機會妮露是Moana的後人，故Maui才對她特別照顧。

史迪仔本身是外星實驗生物626號，人設百厭鬼馬、古靈精怪，愛搞破壞又力大無窮，兼且超級聰明。（《扮嘢小魔星》劇照）