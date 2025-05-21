做個有錢人︱吳肇軒赴馬拍戲酒店遇撞鬼　登上新聞竟意外成打卡點

馬來西亞與香港合拍喜劇《做個有錢人》，由張繼聰、吳肇軒、童繽毓、羅家英及吳岱融等主演，電影今日（21日）於香港舉行首映禮。吳肇軒代表因工離港的張繼聰等主演出席，並在首映禮上接受傳媒訪問，分享在馬來西亞拍攝期間成為當地「大新聞」的趣事，以及意外鬧鬼的靈異事件！

《做個有錢人》於香港舉行首映禮，吳肇軒代表因工離港的張繼聰等主演出席，並在首映禮上接受傳媒訪問。（陳順禎 攝）

《做個有錢人》於香港舉行首映禮，吳肇軒代表因工離港的張繼聰等主演出席，並在首映禮上接受傳媒訪問。（陳順禎 攝）

《做個有錢人》於香港舉行首映禮，吳肇軒代表因工離港的張繼聰等主演出席，並在首映禮上接受傳媒訪問。（陳順禎 攝）

吳肇軒與張繼聰在《做個有錢人》裡飾演好兄弟，吳肇軒受訪期間亦表示阿聰在現實生活中亦是自己的大哥哥：「我嘅師兄、我嘅上帝、我非常強嘅前輩，唔敢話係兄弟呀！」更笑言：「好榮幸同佢演中學同學，我讀中學嘅時候都估唔到有一日會同張繼聰演中學同學！佢係大明星嘛！我冇咩特別意思嘅！」張繼聰作為香港喜劇常客，除了在片場分享不少演戲經歷與戲劇理論，在電影上映後亦大讚吳肇軒的表現，吳肇軒笑指：「佢去咗馬來西亞嘅首映，反而我冇去到、所以未睇，佢睇完之後錄咗段好長嘅語音訊息畀我，讚我演得好，我即刻周圍畀經理人、朋友聽，話張繼聰都讚我呀！」

吳肇軒笑言沒有想像過與張繼聰會在電影《做個有錢人》裡演中學同學！（陳順禎 攝）

談到赴馬來西亞拍攝電影的趣事，吳肇軒笑言：「我啱啱拍完《做個有錢人》轉拍《無懼》中間，因為喺酒店撞鬼所以上咗馬來西亞報紙！」吳肇軒表示遇上靈異事件卻讓他因禍得福，在馬來西亞免費曝光長達兩個月：「佢哋當地新聞會喺（公眾場所）大屏幕播出嚟，但唔知發生咩事、壞咗，我個樣棘咗喺上面幾個月。無論咩新聞都係我個樣，馬來西亞有兩個演員離婚係我個樣、謝霆鋒去雙子塔又係我個樣，我變咗個打卡點！」

吳肇軒笑言自己在馬來西亞上新聞後，因為屏幕故障意外變成打卡點。（陳順禎 攝）

至於在酒店住宿發生的靈異事件，吳肇軒表示自己沒有陰陽眼等特異能力，但亦感到陰森：「我第一次換酒店房係因為有跳蚤，換房嘅時候已經感覺到新嘅房好耐冇人住過，間房浴室架又鬆脫、又漏水。我覺得陰森、起雞皮嘅，到夜晚睇電話，一路覺得有對眼喺後面望住我，所以就請求要換酒店。」吳肇軒笑言或許當地與香港習慣不同，沒有先「打招呼」再入住房間：「同埋馬來西亞帶我上酒店房嗰個人好有禮貌，佢幫我開埋門、門都冇畀我敲，可能因為咁瀨嘢啦！」但搬酒店後仍然遇上棘手事情：「點知換酒店之後，頂樓因為維修所以好嘈，所以我又再換房，前後換咗三次就上咗新聞！」遇上靈異事件後，吳肇軒笑言要向張繼聰學習，操練肌肉增添陽氣！