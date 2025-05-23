尋秦記︱驚現內地發布會稱2026賀歲　將對撼李連杰新作《鏢人》

由古天樂主演的香港「都市傳說電影」之一《尋秦記》，昨日（22日）在廈門舉行的「第27屆全國影片推介會」上驚喜出現在片目中，令都市傳說正式解封！《尋秦記》電影延續劇集版的劇情故事，在結局劇情19年後再次展開，並由古天樂、林峯、宣萱、郭羨妮與滕麗名等原班人馬演出，然而發布會上則公開飾演嫪毒的江華未有參與演出。

《尋秦記》由古天樂、林峯、宣萱、郭羨妮與滕麗名等原班人馬演出！（《尋秦記》電影劇照）

《尋秦記》由古天樂、林峯、宣萱、郭羨妮與滕麗名等原班人馬演出！（《尋秦記》電影劇照）

《尋秦記》由古天樂、林峯、宣萱、郭羨妮與滕麗名等原班人馬演出！（《尋秦記》電影劇照）

《尋秦記》由古天樂、林峯、宣萱、郭羨妮與滕麗名等原班人馬演出！（《尋秦記》電影劇照）

《尋秦記》由古天樂、林峯、宣萱、郭羨妮與滕麗名等原班人馬演出！（《尋秦記》電影劇照）

《尋秦記》於發布會上公開最新海報，更震撼宣布將會於2026年賀歲檔期上映！比古天樂與團隊在金像宣布今年內上映的檔期，似乎又再延遲數月！《尋秦記》根據黃易同名小說改編，劇集版由TVB拍攝並於2001年播出，劇情講述香港G4特勤人員項少龍（古天樂 飾）意外穿越時空，出現在2000年前的戰國時代，並在認識嬴政（林峯 飾）後捲入秦國一統天下的局面！《尋秦記》電影版早於2019年7月煞科，有傳因為內地禁止穿越題材而一直未能上映，時至今日終於解封，更有望中港同步上映，令香港觀眾密切期待！

《尋秦記》於發布會上公開最新海報，更震撼宣布將會於2026年賀歲檔期上映！（電影頻道融媒體中心微博圖片）

《尋秦記》於發布會上公開最新海報，更震撼宣布將會於2026年賀歲檔期上映！（《尋秦記》電影海報）

《尋秦記》於發布會上公開最新海報，更震撼宣布將會於2026年賀歲檔期上映！（《尋秦記》電影海報）

《尋秦記》於發布會上公開最新海報，更震撼宣布將會於2026年賀歲檔期上映！（《尋秦記》電影海報）

在《尋秦記》以外，多年未有主演電影的李連杰，主演新作《鏢人：風起大漠》亦出現在片目中！發布會上，由袁和平執導的《鏢人》標榜由頂流武俠天團打造全年齡層武俠盛宴，袁和平將畢生絕學注入電影中，喚醒全民武俠基因！

李連杰多年未有主演武俠片，《鏢人》更由袁和平執導！（李連杰微博圖片）

李連杰主演新作《鏢人：風起大漠》亦出現在片目中！（電影頻道融媒體微博圖片）

李連杰主演新作《鏢人：風起大漠》亦出現在片目中！（《鏢人》電影海報）

《鏢人》由李連杰時隔14年再次主演武俠片，更與身兼監製與主演的吳京合作，再加上謝霆鋒主演，雲集三代武打動作巨星，成為武俠影史前所未見的巔峰會師！雖然《鏢人》尚未公布映期，然而隨消息在發布會曝光後、便傳出會在明年賀歲檔上映！