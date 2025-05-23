私家偵探｜古天樂冷面演出深藏不露　「我的工作就係發掘秘密」

由古天樂、周秀娜、劉冠廷主演，鄭保瑞監製，李子俊、周汶儒聯合執導的電影《私家偵探》，將於6月12日上映。故事錯綜複雜、緊張刺激，將帶領觀眾踏上一場抽絲剝繭的查案之旅。劇情由一宗離奇的婚外情疑案開始，竟意外牽扯出駭人的連環兇殺！

由古天樂、周秀娜、劉冠廷主演，鄭保瑞監製，李子俊、周汶儒聯合執導的電影《私家偵探》，將於6月12日上映。（《私家偵探》劇照）

電影今天同步發布的預告、最新海報及角色造型海報，正式揭開這場錯綜複雜的懸案序幕。預告中，古天樂一改硬朗形象，化身一名冷面、深藏秘密的私家偵探，戴上黑超、短曲髮、隨性T恤，形象滄桑冷峻，現身國際偵探社四處追查線索，直言：「我係私家偵探，我的工作就係發掘秘密。」

古天樂以偵探身份介入調查，試圖查明妻子周秀娜的婚外情，卻在追尋真相的過程中，捲入一場殺機四伏的謀殺案件。（《私家偵探》劇照）

伴隨古天樂逐步揭開謎團的同時，亦步向危機。（《私家偵探》劇照）

伴隨古天樂逐步揭開謎團的，是一幕幕充滿張力的場景：楊偲泳性感游走夜店，熱舞魅惑，氣氛曖昧；女角色疑似在車廂偷情，繼而發生慘絕人寰的勒殺命案。古天樂則以偵探身份介入調查，試圖查明妻子周秀娜的婚外情，卻在追尋真相的過程中，捲入一場殺機四伏的謀殺案件。案中有案，層層推進，他更與劉冠廷飾演的警探展開鬥智鬥勇的生死較量，怒言：「如果搞我屋企人，我一定殺咗佢。」

劉冠廷飾演的警探，將與古天樂展開鬥智鬥勇的生死較量。（《私家偵探》劇照）

這不僅是一部燒腦懸疑犯罪電影，更深入剖析人性與情感的交鋒。古天樂與周秀娜飾演的夫妻角色在忠誠與背叛、信任與懷疑之間拉鋸，情感與心理對峙層層遞進。電影在緊湊的懸案調查中，觸碰婚姻的脆弱與真實，為觀眾帶來多重思考與衝擊。