黃子華將與《毒舌大狀》導演再合作　與《尋秦記》2026賀歲對撼

香港戲院接連結業，電影拍攝亦一直停下來。2025年快過了一半，但電影拍攝的數目甚少，大部分更是埋尾或補拍工作，未有新工作投入，市況一片死寂。不過《香港01》得到消息人士報料，指即將有部電影埋班開工，而主角更是近年的票房靈藥黃子華，今次會再度夥拍《毒舌大狀》導演吳煒倫開新作，目標更是來年賀歲檔。



《毒舌大狀》是本港首部破億元票房的港產片。（劇照）

《毒舌大狀》收過億令子華神搣甩「票房毒藥」之名。（劇照）

黃子華近年成為香港電影的票房靈藥，繼《飯戲攻心》（2022）大收7,600萬後，一部《毒舌大狀》（2023）更成功登上香港首部票房破億電影，收1億1,500萬，隨後的《破。地獄》就更加凌厲，加長版至今仍在上畫中，累積票房達1億7,000萬，足見黃子華的吸票房能力。

《破。地獄》香港累積票房數字已經衝破1億7,000萬，正式成為香港史上最高票房電影。（《破．地獄》電影劇照）

《毒舌大狀》導演吳煒倫將再夥拍黃子華，未知是否開拍《毒舌大狀２》。（資料圖片）

正所謂「得子華得天下」，各大電影公司都想跟子華合作，再創佳績。而今次就由安樂影片繼《飯戲攻心》、《毒舌大狀》後第三度合作，而導演更加是《毒舌大狀》的吳煒倫，雖然未知題材，但這個班底大有機會是開拍《毒舌大狀2》。就住傳聞，《香港01》聯絡到導演吳煒倫，但只獲回覆︰「未能回應。」

經歷長達７年，《尋秦記》近日終有消息上映日期指日可待。（《尋秦記》電影劇照）

一部部「都市傳說」，逐一解禁。（《尋秦記》電影劇照）

如果傳聞屬實，電影將以2026年賀歲為目標，連同早前傳出古天樂、林峯主演的《尋秦記》都同樣安排在賀歲檔上，而由袁和平執導，吳京、謝霆鋒主演，李連杰客串，改編自內地漫畫的《鏢人》，亦有指是來年賀歲，暫看目前戲碼，2026年馬年賀歲檔會相當熱鬧，總算為業界帶來一絲希望。

《鏢人》是由許先哲創作的硬派武俠漫畫，更被日媒譽為「世界級水平」。（圖片擷取自︰愛薇霸帝 Twitter）