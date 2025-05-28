園子溫遭周刊誹謗性侵潛規則案勝訴　揚言重返影壇改編案件做電影

日本知名「Cult片」導演園子溫，於2022年曾被多位女演員指控性侵，表示園子溫於電影試鏡期間嘗試「潛規則」，提出要與她們發生性行為換取演出機會，其中一位曾告發園子溫「潛規則」的日本女演員千葉美裸，更於2022年底自殺身亡。園子溫今日（27日）於東京外籍記者俱樂部舉行記者會，於會上公開發表講話，園子溫早前一度因為性犯罪被控告，然而近日在與日本某周刊誹謗訴訟勝訴後，便表示希望重投電影行業，並將牽涉的案件改編成為電影。

園子溫曾一度因為性犯罪被控告，然而近日與日本某周刊誹謗訴訟勝訴後，舉行記者會表示希望重投電影行業，並將牽涉的案件改編成為電影。（視覺中國）

園子溫曾一度因為性犯罪被控告，然而近日與日本某周刊誹謗訴訟勝訴後，舉行記者會表示希望重投電影行業，並將牽涉的案件改編成為電影。（視覺中國）

在「潛規則」傳聞與引發相關案件前，現年63歲的園子溫多年來均為國際影展常客、屢獲殊榮。園子溫執導作品以極度表現式視覺美學呈現聞名，詩化與超現實劇情處理亦讓他的電影自成一格。園子溫從影四十年，代表作品包括《自殺俱樂部》《奇幻馬戲團》《紀子出租中》《愛的曝光》《冷血金魚佬》及《戀之罪》等，亦執導由尼古拉斯基治（Nicolas Cage）主演的荷里活電影《鬼域的罪迷宮》（Prisoners of the Ghostland）。

日本知名「Cult片」導演園子溫。（Getty Image）

園子溫的電影代表作品，左起《自殺俱樂部》《紀子出租中》《冷血金魚佬》《戀之罪》。（imdb）

《鬼域的罪迷宮》由尼古拉斯基治主演。（imdb）

園子溫最新電影《鬼域的罪迷宮》。（imdb）

針對園子溫的性侵與「潛規則」指控，源自女性周刊《Shukan Josei》於2022年4月的報道，雜誌當時披露一位日本電影發行商行政人員的言論，表示：「時至今日，仍然有導演能夠毫不猶疑地對女演員說：『如果妳與我發生性行為，便讓妳演出角色！』他的電影廣受好評，令很多女演員希望得到演出機會。他毫不在乎地利用這一點侵犯女性。這個導演叫園子溫。」

《Shukan Josei》同時刊載一位佚名女演員的言論，提到園子溫告訴她多年來無數女性因為想演出他的電影而與他發生性行為，而她們在電影業的成功，亦完全有賴於他。而園子溫亦有向這位女演員提供工作機會，她講述園子溫在提出後，便企圖強行與她發生性行為。當她拒絕後，園子溫便請另一位在他電影中演出過的女演員進房，當面與這位女演員發生性行為。而當在場這位女演員深表震驚期間，助導便請她離開，還以為助導向她提供協助時，原來對方企圖將她帶到情趣旅館。

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針對園子溫性侵與「潛規則」醜聞曝光後，有更有佚名女演員透露，當園子溫向她提出要以性行為換取演出機會時，他直言：「我想一邊與妳發生性行為，妳一邊與男朋友通電話。」但她指自己沒有男朋友，園子溫便說：「快找一個，我喜歡這樣做。」

園子溫的醜聞於2022年曝光後，一度被日媒封為「淫魔」，園子溫於2022年4月5日曾親筆撰寫道歉信，亦透過經紀公司回覆，「對於給相關人士帶來不便和關切，我們深表歉意。」同時也稱自己作為電影導演的自覺性不足，將重新審視今後的狀態。不過園子溫也指出是次報道有很多地方與事實不同，考慮到給自己以外的相關人員帶來了很多麻煩，打算通過代理人採取相應的措施。最後以一句︰「給大家添了很多擔心和麻煩，非常抱歉。」作結。

園子溫為表誠意，親筆寫下道歉書。（網上圖片）

園子溫目前已婚，妻子為前寫真偶像、女演員神樂坂惠。夫婦於2019年開始，育有第一個小孩。神樂坂惠曾經在園子溫的幾部電影中演出，包括名作《冷血金魚佬》及《戀之罪》，當中亦有不少裸露場面。