《反黑2》眾籌突取消！三日共籌得呢個數　宋本中求助片同步下架

網劇《反黑》，由宋本中執導，陳小春、陳國坤、李璨琛、王合喜、彭敬慈及陳嘉桓等人主演，於2016年播出，之後2018年便宣布開拍續集。但之後劇組發聲明表示因資金問題而要停拍，日前宋本中突然發布一段名為「拯救《反黑》大行動」的影片，44分鐘的片段中，頭8分鐘是他的呼籲，之後約36分鐘是《反黑2》片花。宋本中透露《反黑2》、《反黑3》已寫好完整劇本，60集共約3,000分鐘內容。他講到拍攝遇到的問題，包括被澳門Astro公司走數，又謂：「此項目的辛酸不足為外人道，如不是到了走投無路的狀態，我亦不想走眾籌捐贈資助之路，可惜情況已經壞到了輪不到我選擇。」

《反黑2》2023年落實開拍，陳國坤、陳小春、謝天華等人出席記者會。（梁碧玲攝）

《反黑2》開鏡儀式上，陣容非常鼎盛，不過其後因資金問題停拍！（梁碧玲攝）

導演宋本中透露自己被澳門Astro公司走數，加上已耗光邵氏的1000萬資金，逼不得已走上眾籌之路。（YouTube@反黑官方頻道 - OCTB Official Channel）

他透露自己飽受外間誣捏，但仍借錢去撐住公司，想《反黑2》可以順利進行，可惜始終能力有限，哽咽表示：「我都去到依家一個叫做算係走投無路嘅地步，我都去到一個破產邊緣。」宋本中說自己破產是閒事，但他從未遇過這麼好的劇本和故事，因此不甘心停步於此，不忍心見到《反黑》胎死腹中，因此呼籲大家眾籌，讓《反黑》重見生機。他指現時融資大約有6、7成，尚餘3成希望借助觀眾之力幫手，又說：「我哋而家希望籌到400萬，Keep住呢個項目繼續落去；目標如果有800萬，我就有信心可以繼續推返郁呢個項目。」他呼籲：「我宋本中一生一世都唔會忘記，我亦會承諾大家，我會用餘下嘅日子拍更多更好嘅作品去俾你哋睇。多謝大家支持！感恩有你哋！」

宋本中說自己曾借錢以保住拍攝，但如今已走投無路，面臨破產。（YouTube@反黑官方頻道 - OCTB Official Channel）

宋本中說：「我哋而家希望籌到400萬，Keep住呢個項目繼續落去；目標如果有800萬，我就有信心可以繼續推返郁呢個項目。」（YouTube@反黑官方頻道 - OCTB Official Channel）

宋本中表示：「我宋本中一生一世都唔會忘記，我亦會承諾大家，我會用餘下嘅日子拍更多更好嘅作品去俾你哋睇。多謝大家支持！感恩有你哋！」（YouTube@反黑官方頻道 - OCTB Official Channel）

反黑官方頻道發布的片花中，有2021年過世的吳孟達演出。（YouTube@反黑官方頻道 - OCTB Official Channel）

亦有陳保元。（YouTube@反黑官方頻道 - OCTB Official Channel）

姜文杰。（YouTube@反黑官方頻道 - OCTB Official Channel）

官方帖文指出，目前遇到的問題是（1）澳門投資方資金脫期導致資金鏈斷裂；（2）停拍時已耗盡邵氏首輪資金；（3）目前急需一筆重新起動資金，指若籌得應急資金，將能重新埋班，並在年底完成《反黑2》攝製。籌款期原本是由5月26日至6月16日共21天，不過記者發現，今日（29日）眾籌已悄悄取消，共47名支持者，籌得$32,281港元。網站顯示：「籌款已取消，發起人於 5月 29 2025 取消了此專案的籌款。」至於宋本中早前發布的短片，facebook上已下架；YouTube亦已將片段轉為不公開，未知原因。

發起人取消了眾籌，網站顯示最終從$1000000中籌得$32281。（Kickstarter）