鄭丹瑞櫃桶底劇本翻生　樂觀看電影冰河：以前每年幾百套都精彩？

「世界無煙日2025暨無煙運動日」啟動禮今日（30日）舉行，啟動禮邀得資深導演演員「旦哥」鄭丹瑞、藝人張頴康及麥雅緻（Angie）擔任嘉賓，分別與中學生對談、分享鼓勵家人戒煙的心得與無煙家庭對兒童的好處。

世界無煙日2025暨無煙運動日」啟動禮今日（30日）舉行，邀得資深導演演員「旦哥」鄭丹瑞與中學生對談。（陳順禎 攝）

世界無煙日2025暨無煙運動日」啟動禮今日（30日）舉行，邀得資深導演演員「旦哥」鄭丹瑞與中學生對談。（陳順禎 攝）

世界無煙日2025暨無煙運動日」啟動禮今日（30日）舉行，邀得資深導演演員「旦哥」鄭丹瑞與中學生對談。（陳順禎 攝）

世界無煙日2025暨無煙運動日」啟動禮今日（30日）舉行，邀得資深導演演員「旦哥」鄭丹瑞與中學生對談。（陳順禎 攝）

鄭丹瑞於啟動禮上與中學生對談期間，除了大讚三位女同學年紀輕輕已口齒伶俐、足以勝任《健康旦》頻道的「健康花旦」外，亦分享到自己從來沒有吸煙習慣，入行五十年來、頭三十年因為沒有室內禁煙法例，一直飽受二手煙煎熬。鄭丹瑞會後接受《香港01》訪問時，進一步分享自己成為導演後打造無煙片場：「以前做『𡃁』老細要食煙唔通唔畀佢食咩？到我自己做導演、可以話事，我一定唔畀人喺我身邊食煙！盡量喺我拍攝嘅地方唔好有煙，要食嘅唔好喺我面前或者場景裡面食，可以出去食。」

鄭丹瑞於啟動禮後接受《香港01》訪問，表示自己入行多年食過不少二手煙，成為導演後打造無煙片場。（陳順禎 攝）

鄭丹瑞近年執導作品略減，然而編劇「櫃桶底」作品，竟重獲新生成為舞台劇《三．八》，旦哥笑言：「我入行做編劇咁多年，拍到嘅戲都唔知有冇十分一！總有一百幾十個故仔老細會話老土、太貴、唔啱時候，於是擺咗喺櫃桶底。有一日同音樂劇導演陳恩碩傾開，覺得幾個故事都好好，於是畀咗佢。我原本諗住出一本書叫做《100個老細走寶的電影故事》，而家對唔住喇得返99個！」笑言尚有幾個故事陳恩碩有興趣，請大家要買趁手！

鄭丹瑞表示自己入行五十年，儲落一百幾十個沒有拍成電影的劇本，其中一個成為音樂劇《三．八》，即將面世公演！（陳順禎 攝）

鄭丹瑞表示累積多年的電影故事中，有幾個尤其鍾情：「有幾個其實我自己好鍾意，諗住自己落手落腳拍添！我一路都好鍾意城市小品，除咗一部城市小品之外，當年我都導演過一步比較暗黑嘅故仔，叫做《黃蜂尾後針》係一部驚慄電影，其實我都幾鍾意驚慄，所以有興趣嘅老細可以嚟搵我！」

鄭丹瑞多年來執導與拍攝不少城市小品電影及喜劇。（陳順禎 攝）

談到香港電影業今年遇上冰河期，鄭丹瑞作為資深影人，坦言昔日面對不少同類低潮，旦哥表示：「其實個個年代都有冰河期，我成日講以前每年有幾百部戲，老實講每一部都好、都精彩？有好多都係趁住時機一齊去做，所以依家好似冇乜人拍戲，但係部部戲都有自己嘅性格，所以我自己係樂觀嘅！平有平拍、貴有貴拍，觀眾會感受到，如果唔好嘅話點會有一億、億五票房？仲要有啲唔係好多特技嗰種大片，有一個扎實嘅故仔，自然會有觀眾！」