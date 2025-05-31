千禧男神內地代言地道氣泡黃酒　試飲表情扭曲痛苦最後盲撐：爽！

香港千禧男神吳彥祖近年集中於荷里活發展，雖然知名度在外逐漸增長，但他仍一直心繫中國人的身份，強調自己作為中國人並以中華文化自豪。吳彥祖繼早前在中國推出網上英語課程，在影片教學裡親自教授英語會話外，最近更代言一款國產酒精飲品，然而在美國成長、多年來在香港居住與發展的吳彥祖，似乎未能立時適應中國酒精飲品的口味，在代言宣傳影片中略顯尷尬。

吳彥祖近年集中於荷里活發展，極少在香港露面！（莫匡堯 攝）

吳彥祖近日不時北上掘金，繼推出網上英語會話課程後，又代言產品！（莫匡堯 攝）

近日一段吳彥祖透過網絡節目，代言「會稽山氣泡黃酒」的影片在微博上瘋傳，按客觀數據反映，該款酒精飲品在吳彥祖加持後，短短12小時爆賣出1000萬罐，證明吳彥祖在內地影響力驚人！

吳彥祖在內地代言地道的氣泡黃酒，讓該款飲品在12小時內爆賣1000萬罐，影響力驚人！（微博圖片）

然而吳彥祖代言影片在網上瘋傳，全因他即場試飲後的反應，吳彥祖在片段中得知該飲品解辣效果極佳，便笑言自己愛吃辣、越辣越愛吃！更即場開一罐試飲，豈料吳彥祖喝一口後，表情竟扭曲一下、雙眼緊閉，神情貌似極為痛苦，但最後仍盲撐吐出一字：「爽！」讓網民覺得過程似強忍痛苦，並用上最後的演技稱讚飲品味道。

吳彥祖即場開一罐試飲，豈料喝一口後，表情扭曲、雙眼緊閉，神情貌似極為痛苦！（微博圖片）

有內地網民認為吳彥祖貴為到荷里活發展的香港演員，如今竟回內地爭取多項代言，連地道的氣泡黃酒廣告也不放過，猜疑：「吳彥祖究竟有多缺錢？」「他陷入財困了嗎？」「身價一下子下降了！」，認為吳彥祖若非因為經濟考慮，不會與普通內地網紅同框推銷產品！