反黑2︱幕後爆宋本中曾拖糧無補償　申訴達兩年終得直但冇賠償

香港黑幫網絡劇集《反黑2》，由宋本中執導，集合陳小春、陳國坤、李璨琛、王合喜、彭敬慈及陳嘉桓主演，首季《反黑》曾於2016年播出，及後於2018年宣布開拍延續篇《反黑2》。《反黑2》公布開拍以來，曾數度對外透露因資金開題需要停拍，上星期，宋本中亦發布一段「拯救《反黑》大行動」影片，希望眾籌400萬元填補資金短缺、項目得以繼續拍攝，然而眾籌在上月26日開始，獲47名支持者合共籌得$32,281元後，悄然於29日取消。有關《反黑2》幕後製作及資金流問題，昨日（31日）於社交媒體上有據稱為《反黑2》的幕後工作人員，踢爆「拖糧事件」，讓關於《反黑2》近日負面消息雪上加霜。

宋本中為網劇《反黑2》導演，主演包括陳國坤、陳小春等。（梁碧玲攝）

導演宋本中日前在影片頻道分享了一段名為「拯救《反黑》大行動」的影片。（影片截圖）

該位據稱為《反黑2》幕後工作人員的網民，於討論港產片的專頁上分享千字文聲討宋本中，指出《反黑2》於2020年初突然停拍，劇組亦未向工作人員發放工資：「製片組，副導演組，美術組，服裝組，攝影組，燈工組，後期組共17人被拖欠人工及部分同事工人時嘅塾資，總數超過90萬。理由同樣係投資者反口無繼續俾錢。」該網民表示17人原希望透過協商解決問題，不果後在電影工作者總會協助下向勞工處求助，並在求助前告知宋本中，表示當時宋本中並不反對、更回覆指會將工作人員的意向行動轉達投資者。

由宋本中執導的網劇《反黑2》經歷多番風雨，眾籌失敗後又被幕後聲討。（梁碧玲 攝）

該名網民續指，先後到勞工處立案、勞資審裁處錄口供後，宋本中透過助手與17人之一取得聯絡，要求撤消申訴，然而並有提出相應補償方案與計劃。被《反黑2》劇組拖糧的17位工作人員，於是在2020年3月起展開長達兩年申訴，表示由2020年6月30日到勞資審裁處錄口供，至2022年6月10日宣布最終裁決，期間與宋本中的談判與各項程序均「令人大開眼界」！

宋本中最為人熟悉的角色，是在《三五成群》裡飾演男主角「廿八座大王」。（《三五成群》電影截圖）

該名網民表示：「首先根據審裁處要穿俾宋本中掛號文件（包括個人合約、申訴文件等），全部無人簽收，一一被打回頭。明明都係寄同一個公司地址，而且係審裁處認定公司注冊地址。我哋被打回頭、法庭信佢有收。」並表示及後收到宋本中就申訴回覆的口供：「佢要就我哋申訴提出回覆口供，收到後無人睇得明。第二次開庭。宋本中致電審裁處話covid自我隔離，派助手做代表人出庭。佢話我哋：1. 寄錯地址；2. 話我哋簽月薪同事係開拍先計時薪；3. 話我哋打電話阻攔投資人繼續投資。審裁官問佢明明地址係登記地址，A單位，B單位邊個先係真，佢調轉咗答（事實兩個單位都係佢公司租）。再問你聽邊個申訴人同投資者講電話？佢當然講唔出。」

宋本中近年開拍不少網絡劇集。（葉志明 攝）

經過以上程序後，該名網民表示審裁官表現不滿：「好記得嗰庭審裁官聽到黑都面埋，罰宋本中一個月內交保證金（大約總欠薪額嘅一半），同重做回覆口供。唔交的話，會判我哋勝訴。當然，一個月後，審裁處一毫子保證金都無收到。喺之後一次開庭，2022年4月。佢無出現，助手都無派。審裁處判我哋得直。」該名網民亦表示宋本中公司在官司期間向公司註冊處申請清盤；勞工處就事件向律政司提出檢控，然而表示律政司在未有提供原因下不予起訴。

宋本中近年退居幕後，擔任網絡劇集導演。（資料圖片）

正當事件暫告一段落時，該名網民表示：「當我哋諗住終於解決，神奇嘅事情又發生。宋本中向審裁處上訴，話因為Covid無出庭乜乜乜，而法庭又俾佢，要安排再次上庭。延後嘅後果係，我哋喺破欠基金嘅申請會因此而暫停。」有關破欠基金處理欠薪情況，該網民續指：「因為宋本中公司係有限公司，喺有限公司報稱無資產嘅情況下，欠薪由破欠基金有限額地支付，當時最高額為$36,000（其實有一半同事被拖欠嘅人工同呢個數相距甚遠，不過件事行到呢度都只可以係咁）。所以，宋及佢公司係一毫子都唔洗俾。」

《反黑2》公布製作多年，一直未能面世。（《反黑2》幕後花絮照）

該網民表示破欠基金已準備補償欠薪的支票，建議一眾申訴人向審裁處及審裁官發信，表述每一次庭上判決內容。發信後半個月內，一眾申訴人獲得最終判決，審裁官決定維持原判。該名網民最後表示：「無論電影電視行業興盛或者如今市道低迷，夢工場都承載住好多好多人嘅理想同用心。我哋係努力實踐理想嘅人，我哋係用專業推動行業進步嘅人。我哋唔希望立心不良嘅人，利用行業破壞業界名聲。無論做邊一個崗位，首先要做一個人！」

宋本中遭《反黑2》幕後工作人員聲討的千字文原帖文。（Threads截圖）

宋本中遭《反黑2》幕後工作人員聲討的千字文原帖文。（Threads截圖）