《SUCK樂園》21埸演出圓滿落幕　AK感不捨︰呢班對手好錫我

舞台劇《SUCK樂園》，日前於香港演藝學院歌劇院圓滿落幕。一眾演員王菀之（Ivana）、江𤒹生（AK）、韋羅莎（Rosa）、白只、楊偉倫（阿卵）及蔡曉童（童童）等，順利完成全數21場演出。

劇中的節日戰隊非常搞笑，而AK的紅戰士就代表聖誕節，王菀之的黃戰士代表佛誕。（大會提供）

尾場獲隊友Tiger及Jeremy支持。（大會提供）

AK對演出結束依依不捨：「感覺一切發生得好快，由排練到完騷好似眨吓眼就過咗一樣。好衷心多謝大家畀我參與呢段旅程，作為舞台劇初哥，呢班對手真係好錫我、好有愛，多謝大家！」他表示最喜歡「巴膠」這個角色，因為可以讓他盡情釋放內心的小邪念，他又希望未來有機會再演舞台劇，更想挑戰一些只演一個角色的作品。演出結束後，AK即將回歸MIRROR身份，並將於下月聯同「夜粥小組」Lokman、Alton 和 Frankie 舉行演唱會，他亦不忘呼籲：「希望大家多多支持！」

韋羅莎演出依然出眾，而童童@小薯茄，就獲觀眾大讚有驚喜。（大會提供）

至於被觀眾大讚演技進步，童童則謙虛回應：「大家太過獎啦，最緊要係大家睇得開心！」她笑言演舞台劇就好似細個喺公園玩捉迷藏：「要湊夠人一齊玩係唔容易，好開心今次呢班人陪我玩咗一場咁開心嘅Game！」

楊偉倫飾演的笑笑兔，主要是破壞大家對樂園的幻想。（大會提供）

Ivana笑指自己「長大了」，回想起二十多年前初接觸舞台劇時，每次演出結束都會激動落淚，如今則學會將那份不捨轉化成美麗回憶，把整個演出旅程視為圓滿的經歷。白只指今次與Ivana有大量對手戲，合作非常愉快，並希望未來再有合作機會。Ivana聽罷笑說與白只之間「好似一齊成長，但又一齊多咗啲年紀」，打趣說：「唔想講個『老』字啦，我哋以前係演妹豬，而家已經要做人哋爸爸媽媽喇！」白只透露接下來會與阿卵、邱頌偉（阿雞）三位「劇場怪人」一同排練新一齣舞台劇《消極之鬼2》。Ivana則表示行程緊密，數日後將會與香港城市室樂團合作演出，之後將投入與謝君豪、李琛瑜合作為舞台劇《Skylight 天色 2025》正式排練。

楊偉倫與韋羅莎這對維修員工，修理埋內心的寂寞。（大會提供）

與阿卵合作無間的Rosa，笑指跟阿卵「每一場（演出）嘅每一場（戲）」都令她印象深刻。而阿卵坦言最不捨得的，是劇中那套吉祥物造型「笑笑兔」，甚至想過將戲服帶回家珍藏，不過由於戲服太焗太熱，他希望如果《SUCK樂園》有機會重演的話，最好揀冬天。Rosa透露接下來將會與林海峰、葛民輝及柯煒林合演新舞台劇《笨蕉大劇院》，她苦笑指屆時又要日日見到阿卵、白只，因為《笨蕉大劇院》跟《消極之鬼2》同樣在演藝學院公演。

在劇中飾演樂園馬劇團成員的全男班專業表演團隊 TS Crew，於尾場演出後特別為AK與Ivana送上驚喜。TS Crew聯同AK，以 A cappella 及 beatbox 演繹 Ivana 的作品《詩情》，讓Ivana又驚又喜，忍不住即場與眾人一同又唱又跳。TS Crew亦悄悄為AK準備驚喜，以同樣方式演繹他的最新單曲《心死了幾百次》，令AK感動不已，為《SUCK樂園》的旅程劃上完美句號。