交換禮物｜媽媽曾三度患癌　曾寶儀花四年拍片參透︰癌症是禮物嗎

台灣名主持，曾志偉女兒曾寶儀，近年試向電影圈發展，有參與監製工作，而最新參與的是耗時四年製作的紀錄片《交換禮物》。事緣2018年起，曾寶儀連續經歷了數位親朋好友不斷罹癌的惡耗，從而令她重新思考生命意義。而當中最親密的是寶媽媽王美華，15年內經歷3次癌症，不過在今次紀錄片中，媽媽就不在受訪之中。

紀錄片《交換禮物》耗時四年製作，探討一個問題︰「癌症，到底我該怎麼面對你？」（電影海報）

2018年起，曾寶儀連續經歷了親朋好友不斷罹癌，連最信任的中醫師，表姨丈廖新喜 （Sam哥）也罹患骨肉瘤，她忍不住發出了靈魂提問︰「癌症，到底我該怎麼面對你？」她知道癌細胞就是自己的細胞，但她不理解為什麼自己的細胞會想要妳的命？結果這個提問帶領她走上了一段長達六年的探索之旅；並與導演林明謙走訪全球，耗時四年拍攝完成紀錄片《交換禮物》，透過各種關於癌症治療的不同議題、討論，及採訪多位病友，重新思考生命的意義與價值。

曾志偉曾歷兩段婚姻，19歲時與前妻王美華在1972年結婚，3年後離婚，育有2女；現任老婆為圈外人宋麗華，兩人在1989年註冊結婚，育有2子。（資料圖片）

寶媽（王美華）（FB@寶媽）

事實上，寶媽媽王美華亦曾三度患癌。她在2004年做健康檢查時，發現罹患早期甲狀腺癌，切除後每3個月定期抽血、6個月照超音波。到2016年，又切除淋巴結上2顆腫瘤，去到2019年11月底，透過健檢又發現肺部腫瘤，並於同年聖誕節當天開刀。慶幸是三次都大步檻過，都能康復起來。

曾寶儀與媽媽感情要好。（FB@寶媽）

曾寶儀於片中與一位又一位受訪者聊起「癌症」， 這個在傳統裡會忌諱避談的問題，向他們發問︰「你認為癌症是一份禮物嗎？」回答的病友、醫生，雖然身分、處境不同，卻都讓人感受到一種積極尋找新答案的動力。曾寶儀感性表示︰「如果我能早幾年開始拍這個片子，開始學會這些面對身體的態度，或許在面對家人生病的時候，我可以處理得更好。」

聽到不同患癌堅強面對疾病，曾寶儀都忍不住掉下淚。(《交換禮物》劇照）

戲中會介紹一些自然療法，曾寶儀便有參與樹體驗。(《交換禮物》劇照）

紀錄片中，曾寶儀訪問瀕死體驗者Anita。(《交換禮物》劇照）

除了正規的西醫治療之外，她對中醫、自然醫學、身心靈整合療癒等等進行了深淺不一的體驗與探詢⋯⋯最終在她弟媳的身上得到領悟，進而獲得了與癌症溝通的禮物——心藥。曾寶儀解釋《交換禮物》紀錄片的誕生，不僅為提供更多溫暖且實用的資訊，更希望藉此讓人重新思考生命的意義與價值、拿回自己生命的主動權，更希望紀錄片能成為一份陪伴的禮物，為那些正走在抗癌之路上的朋友們，給予一點支持的力量。導演林明謙也表示，「想陪病友、病友的親友一同走過這段必經過程，讓那些辛苦的人們知道，你們並不孤單。」

《交換禮物》由曾國駿、彭幼芳監製，林明謙導演、曾寶儀旁白，歷時四年的真實記錄與真情理悟，將癌症轉化成人們生命中本就會預見的挫折與困難，給予觀眾力量。