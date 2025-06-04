血謎拼圖｜典型犯罪韓劇四大必睇原因　拼圖做線索觀眾參與破案

於5月21日Disney+ 獨家上線的原創韓劇《血謎拼圖》，自劇集消息公佈以來一直備受大批推理迷期待。「大叔男神」孫錫求與「怪物新人」金多美的主演陣容亦吸引了一眾追求演技的韓劇粉絲支持。《血謎拼圖》最新發布的海報更將一眾劇迷期待值衝向另一高峰，星級演員陣容池珍熙、朴圭瑛、李星民等將會加入血色謎霧之中，以出色演技為這部推理燒腦劇添上更多神秘色彩！現整理劇集４大看點，與大家一同期待全新原創犯罪韓劇《血謎拼圖》，拼湊血色的真相。



劇集以拼圖揭開連環殺人事件。（《血謎拼圖》劇照）

必睇原因一︰「犯罪大師」尹鍾彬加持執導

原創韓劇《血謎拼圖》由有「犯罪大師」之稱的實力名導尹鍾彬執導，必定是品質保證！曾以電影《北寒諜戰》震撼韓國影壇，並以影集《毒梟聖徒》犀利諷刺韓國毒品犯罪世界的黑暗面，揚威亞洲，尹鍾彬將於《血謎拼圖》再次展現個人風格，聯手《隧道》、《如蝶翩翩》編劇李銀美放大罪案中的張力及陰暗，透過孫錫求飾演的刑警金瀚泉，以及金多美飾演犯罪心理側寫師尹異羅聯手調查連環殺人案，帶大家進入超乎想像的連串故事之中。劇集融合韓式大膽懸疑加上細膩推理細節，由兇手留下的拼圖作線索，邀請觀眾展開推理之旅，一同破案，勢必成為懸疑韓劇最新指標。

（《血謎拼圖》劇照）

必睇原因二︰「大叔男神」孫錫求化身邋遢刑警

曾參與多部大熱作品，以代表作《我的出走日記》爆紅的「大叔男神」孫錫求，以31歲之齡出道，憑藉其海外留學、擔任逾55億韓元資產自家家族事業理事、到伊拉克參戰等超乎一般人豐富人生閱歷作為演出養份，成功演活不同角色。在《我的出走日記》中他出演沒有名字和背景，生活亂成一團的神秘男子，孫錫求卻賦予了角色一種獨有的頹廢魅力，絕對是迷人的演技派！他將於《血謎拼圖》中再作突破，飾演外貌污糟邋遢，看似粗枝大葉但心思縝密﹑對破案異常執著的調查刑警金瀚泉。觀眾非常期待孫錫求將如何再次表現「拋臉式演技」，以獨特的男性魅力及演技，於《血謎拼圖》當中詮釋性格剛烈、以伸張正義為己任的「食腦」刑警。

以代表作《我的出走日記》爆紅的「大叔男神」孫錫求，31歲才出道但憑實力獲觀眾垂青。（《血謎拼圖》劇照）

必睇原因三：怪物新人金多美再進化

金多美於出道作《魔女首部曲：誕生》中展現出色演技，成功在清純少女與殺人魔女角色之間切換自如，更橫掃多個電影新人獎；及憑《梨泰院Class》智勇兼備的網絡紅人一角再次爆紅，演技及選劇眼光同樣出色，「怪物新人」之名當之無愧。在《血謎拼圖》中，金多美飾演深入剖析兇手的思維及心理狀態的犯罪心理側寫師尹異羅，與孫錫求拍檔破案。然而，在專業身份的背後，她同時是10年前叔叔被殺案的目擊者兼嫌疑犯，再一次以細膩演技詮釋心理狀態複雜的角色，遊走於理性與內心受創傷，與懷疑她是兇手的金瀚泉合作，為時隔十年出現的拼圖再次啟動的連環殺人案展開調查，直到拼湊出真相。

金多美「怪物新人」之稱，在《血謎拼圖》中，金多美飾演深入剖析兇手的思維及心理狀態的犯罪心理側寫師。（《血謎拼圖》劇照）

必睇原因四：三大戲骨池珍熙×朴圭瑛×李星民加盟

除了金多美與孫錫求這對極具張力﹑火花四濺的組合將展開互相對峙外，在最新曝光的海報更揭露了令人驚喜的韓劇界黃金配角陣容：「不老男神」池珍熙、《魷魚遊戲2》朴圭瑛、「神級視帝」李星民也在拼圖碎片中出現，究竟他們會為這個「血色謎團」帶來指向真相的線索還是致命的殺機呢？ 大家一定要留意劇集，找出最後拿著關鍵碎片的人！

《血謎拼圖》已於Disney+ 獨家上線，一口氣上線6集，新集數逢星期三下午3時上線。