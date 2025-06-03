許冠文獲頒授榮譽博士學位 指觀眾願意入場支持高質素香港電影

香港恒生大學今日（3/6）舉行第五屆榮譽博士學位頒授典禮，許冠文獲頒授榮譽博士學位。許冠文接受《香港01》訪問時表示：「今日好高興，可以帶埋孫仔孫女嚟見證呢個時刻，最難得係佢哋出年就讀大學，順便參觀呢間大學。而我都有同佢哋講遲早佢哋都可以攞到博士。」

許冠文獲頒授榮譽博士學位。（菜志明攝）

對於能夠有今天的成就，許冠文表示從來都沒想過：「我初初讀社會學，從來冇諗過後來喺電影幫助我咁多，大家可能睇我嘅作品都係好地道，好大眾化，但其實我讀社會學嘅時候已經潛移默化，已經係跟住大路走。同埋我知道電影係好影響人，尤其係我。變咗後期我覺得電影係有社會責任，唔單止娛樂咁簡單，係真係會有影響，以前我唔係好信，漸漸覺得電影係會影響一切，因為我哋由細睇到大。」

而許冠文更對香港電影有信心，表示香港人仍然願意入場支持高質素香港電影，他說：「電影而家係好好環境，因為今年係有兩部片票房過億，即係觀眾話畀你聽，我哋唔係完全唔睇，我哋係已經揸住錢喇，等緊「你」有料嚟㗎啫，啱睇就「冚唪唥」過億嘅，咁如果普通嘅呢？咁就唔該你喇，我哋而家就係一係唔食，一係就要食餐好嘅，唔該你煮餐好嘅咁解，我個夢就係點樣「煮」餐好畀香港人食，都唔剩止，希望全世界都睇到香港嘅電影啦，咁先係最緊要。」