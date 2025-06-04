四大探長︱王晶再翻炒轉戰網劇　「肥壯」歷30年終由爛仔變Lak哥

香港電影多年來曾拍攝不少以「四大探長」為題材的警匪及傳記電影，改編合稱四大探長的呂樂、藍剛、韓森與顏雄四位真實人物的傳奇故事，著名作品包括《五億探長雷洛傳》系列、《跛豪》、《四大探長》、《金錢帝國》、《追龍》及最近期的《風再起時》，合共超過20部作品！日前，香港資深商業電影導演王晶於內地開拍網劇，再度以《四大探長》命名，在早年執導《金錢帝國》系列及《追龍》系列後，又以四大探長為主題拍攝作品。

王晶在早年執導《金錢帝國》系列及《追龍》系列後，又以四大探長為主題拍攝作品。（視覺中國）

王晶執導的網絡劇集《四大探長》在內地開鏡。（微博圖片）

王晶執導的網絡劇集《四大探長》在內地開鏡。（微博圖片）

王晶曾執導以四大探長為題材的電影《金錢帝國》。（《金錢帝國》電影截圖）

王晶曾執導有關四大探長為題材的電影《追龍》。（《追龍》電影劇照）

王晶執導的網絡劇集《四大探長》，據指長達16集，曾經由劉德華、梁家輝等影帝飾演的男主角「Lak哥」，如今由「港產片御用惡人」黃子揚飾演。黃子揚多年來以古惑仔及惡霸等角色深入民心，代表角色包括《98古惑仔之龍爭虎鬥》的何勇、《賭俠1999》的「肥壯」壞警察等。最為有趣的是，黃子揚曾經於1991年同樣以四大探長為題材的《四大家族之龍虎兄弟》裡，飾演「爛仔明」一角，超過三十年後終於上位成為「Lak哥」，實在難得！

黃子揚的香港電影代表角色包括《98古惑仔之龍爭虎鬥》的何勇！（《98古惑仔之龍爭虎鬥》電影劇照）

黃子揚的香港電影代表角色包括《賭俠1999》的「肥壯」壞警察。（《賭俠1999》劇照）

黃子揚曾於《四大家族之龍虎兄弟》裡飾演「爛仔明」一角，超過三十年後終於上位成為「Lak哥」。（葉志明 攝）

黃子揚曾於《四大家族之龍虎兄弟》裡飾演「爛仔明」一角，超過三十年後終於上位成為「Lak哥」（《四大家族之龍虎兄弟》電影海報）

對於王晶再拍攝「四大探長」，不少觀眾網民認為新意欠奉，在執導《金錢帝國》與《追龍》兩個系列後，再難突破個人創意水平；有觀眾認為就算轉移至網絡串流平台，仍難以吸引觀眾課金收看；亦質疑究竟有甚麼投資者，願意再斥資拍攝曾經被多次改編、文藝商業跨類型均拍攝過的題材。