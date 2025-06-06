不赦之罪︱歐鎮灝演迷惘強暴犯獲讚　一個原因冇份選金像新演員？

香港宗教議題劇情電影《不赦之罪》，由新晉導演林善、譚善揚執導，金像金馬影帝黃秋生、劇后蘇玉華、偶像組合P1X3L成員George歐鎮灝、陳書昕及陳紫萱等主演，日前於香港正式上映。《不赦之罪》劇情講述黃秋生飾演的梁牧師，女兒被強姦後自殺，數年過後，強暴女兒的少年犯阿樂（歐鎮灝 飾）刑滿出獄並加入教會，梁牧師、梁師母在寬怨與仇恨之間何去何從？

《不赦之罪》由黃秋生、蘇玉華、歐鎮灝、陳書昕及陳紫萱主演。（《不赦之罪》電影劇照）

首度主演電影的歐鎮灝亦令人眼前一亮，不少網民大讚歐鎮灝作為新演員交足功課！（《不赦之罪》電影劇照）

《不赦之罪》上映後，觀眾對黃秋生與蘇玉華的演技自然佩服不已，而首度主演電影的歐鎮灝亦令人眼前一亮，不少網民大讚歐鎮灝作為新演員交足功課！當然在秋生身邊絕非「影帝級」演繹，然而有網民指出：「因為他的角色只是一個學生，故事大部分時間也很迷惘，不需要那種很突出的演繹手法。但正正是那種他就是那角色的平衡，令人看得投入。」更因為有秋生作為對手，演繹層次自然更顯高低。

George歐鎮灝於《不赦之罪》的演技獲網民大讚。（《不赦之罪》電影劇照）

George歐鎮灝於《不赦之罪》的演技獲網民大讚。（《不赦之罪》電影劇照）

網民讚賞歐鎮灝同時，慨嘆因為去年曾客串《寄了一整個春天》的「邦豬」一角，因此未能角逐金像獎「最佳新演員」獎項。翻查金像獎參選資格及評選規則，「最佳新演員」須於參選年度前未曾以主角或配角身份參演任何電影；參選電影則不限一部，並能夠同時角逐影帝影后及配角獎。若以歐鎮灝於《寄了一整個春天》客串身分計算，《不赦之罪》應為歐鎮灝首部以男主角或男配角身份參演的電影，符合角逐「最佳新演員」獎項條件，或將成為明年金像獎最耀目的新演員候選人之一！

George歐鎮灝應符合角逐「最佳新演員」獎項條件，或將成為明年金像獎最耀目的新演員候選人之一！。（葉志明 攝）