不赦之罪｜歐鎮灝認真態度獲讚　黃秋生評結局難演︰好易演到垃圾

電影《不赦之罪》由黃秋生、歐鎮灝（George）主演，今次是George首度擔正男主角，而對手是三屆金像影帝黃秋生，對於一位初哥，緊張之情必然有，甚至令其一幕演出自覺不夠穩定，向導演要求來多一Take。雖然秋生表示，第二Take表現反不及第一Take自然，但就是這個要求，令秋生留下好印象。「呢個後生仔都幾認真。」

今次是George首度擔正男主角，而對手是三屆金像影帝黃秋生。（梁碧玲 攝）

George的緊張，不是片場限定，在訪問當日也是步步為營的樣子，跟平時拍綜藝那顆自信，判若兩人。（梁碧玲 攝）

過份緊張就使人失真

George的緊張，不是片場限定，在訪問當日也是步步為營的樣子，跟平時拍綜藝那顆自信，判若兩人。緊張使人認真，但過份緊張就使人失真，這一點George都明白。「我覺得太緊張會令演戲情緒收窄了，所以有同自己講要放鬆一點，千萬不要令角色的框架動搖得太多。」

George在戲中飾演強姦犯，而受害人爸爸就是一直幫助自己改過，教會的牧師。（《不赦之罪》劇照）

由於太緊張，戲中有一幕重點戲，George得知秋生就是自己加受女子的爸爸時，在後巷的一番說話為電影一大轉捩點，但正因為自覺演得未夠流暢自然，故主動向導演要求重拍，而這一點秋生都看在眼內。「呢個後生仔都幾認真，又睇下表現如何？結果仍然係第一次好過第二次，因為第二次仲緊張，不過睇得出佢重視個演出。」

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秋生初對發哥都會緊張

身為前輩的秋生，可有加以援手，安撫下對方？「我自己都未搞掂自己，仲去理人？」口硬心軟是秋生的特質，現實中George就指秋生有助他入戲。「那場戲秋生哥都有教我很多，要怎樣表達，爆發位怎處理，拍完之後很多位細節做得不夠，所以希望有一個機會再演一次。」而另一場背十字架戲，都獲秋生指點。George︰「導演覺得我演得不夠辛苦，秋生哥即場演繹一次我看，令我學到你以為已經演得好辛苦，但觀眾看起來是另一回事，令我發覺演員的肢體語言是好重要。」

黃秋生做新人時，面對住發哥都會緊張，但強調最緊要做足功課，就不用怯。（梁碧玲 攝）

秋生都當過新人後輩，他當年又會對哪位前輩份外緊張？「有，面對發哥（周潤發）都緊張呀，演戲就好似上擂台，一定要有同佢死過的決心，否則驚驚青青係做唔到。當然自己都要有個底，要有技術，如果上擂台前都冇訓練過，就好似人哋係牶王，你就只係行街被人捉上擂台咁，咁當然會驚。如果你訓練過有經驗就不用怕，打過睇下邊個贏，就算輸都唔緊要，看到對方怎樣演、爆發力、對白的處理，你都學到嘢。」

秋生曾經與周潤發合演喜劇《我愛扭紋柴》。（《我愛扭紋柴》劇照）

《不赦之罪》結局一場戲，是秋生跟George的對峙，但就叫秋生煩惱不知怎演好。（《不赦之罪》劇照）

面對前輩會緊張，面對一場不知怎演的戲，即使是秋生都一樣會緊張。《不赦之罪》結局一場戲，是秋生跟George的對峙，但就叫秋生煩惱不知怎演好。「呢幕情緒要好澎湃，但現場甚麼都沒有，只得一個水池，而我的對白就不停『神啊！神啊！』好怕演這種戲，演戲最大考驗是遇到這類對白，好容易演得不好，好垃圾，你內心一定要好豐富，好澎湃的情緒去支撐，否則只是講出來。即是如果有場戲要你2分鐘歇斯底里去演，我算你是萬梓良，天生都有爆發力，你都演不到這麼久，人家看到都煩厭，觀眾睇15秒已經覺得你是不是食錯藥。」至於秋生最後演這場演得如何？大家入場觀摩就知道甚麼叫演技，甚麼是爐火純青。

鳴謝︰

黃秋生

髮型︰Taky Chung @ AdmiX HairStyling

化妝︰Jenny Ng

歐鎮灝

髮型︰Kin @ Aveda il Colpo

化妝︰Matt Li

服裝︰poloralphlauren

場地︰FWD Insurance and FWD House 1881