醬園弄︱內地將分拆上下集上映　楊冪趙麗穎粉絲罵戰互批獎項學歷

內地奇案懸疑電影《醬園弄》，由雙料金像最佳導演陳可辛執導，影后章子怡、楊冪、趙麗穎、雷佳音及大鵬等主演，去年在康城影展舉行世界首映後，今年終於在中國定檔6月21日上映。等待長達一年，《醬園弄》檔期亦未有中外鉅製大片同步上映，外界估計票房成績將會不俗，而電影亦由康城放映的150分鐘版本，分拆成上下兩部上映，第一部僅為96分鐘，劇情集中於詹周氏（章子怡 飾）的生存困境與殺夫的案發過程，似乎片長考慮到國內主流觀眾的「定力」。

《醬園弄》，由雙料金像最佳導演陳可辛執導，影后章子怡、楊冪、趙麗穎、雷佳音及大鵬等主演。（微博圖片）

《醬園弄》將於6月21日在內地上映，並由康城放映的150分鐘版本，分拆成上下兩部上映。（微博圖片）

陳可辛在一部電影中雲集實力派影后章子怡，以及人氣極旺的楊冪與趙麗穎，陣容自然吸引大量觀眾，然而電影未上映已率先展開罵戰！章子怡曾於去年康城影展期間，點名讚揚同場亮相的楊冪，對她的實力予以肯定。

章子怡於《醬園弄》康城影展記者會上點名大讚大鵬與楊冪。（視覺中國）

楊冪亦有隨《醬園弄》劇組出席康城影展，現身記者會。（視覺中國）

楊冪亮相康城影展《醬園弄》發布會。（視覺中國）

趙麗穎當日未有隨團隊赴康城影展。（視覺中國）

當日未有出席康城影展的趙麗穎，自然得到粉絲的護航，力數章子怡、雷佳音作為影后影帝的威水史，再數王傳君、易烊千壐的百花獎佳績，用以讚揚同屬演技派、近年急起直追奪得飛天視后、兩屆金鷹視后及百花女配的趙麗穎。趙麗穎粉絲力數一眾主演威水得獎史，用意路人皆知，突出了唯獨從未得獎的楊冪。

趙麗穎近年不時得獎。（視覺中國）

趙麗穎粉絲在罵戰中先贏上半場，然而楊冪的粉絲豈會罷手？趙麗穎一方數完獎項，楊冪一方便數學歷，粉絲馬上盤點《醬園弄》一眾主演的學歷背景。作為「謀女郎」的章子怡出身中央戲劇學院眾人皆知，易烊千壐則為她22年後的小師弟；雷佳音與王傳君為上海戲劇學院的師兄弟，楊冪與李現則同為北京電影學院畢業生。在《醬園弄》之中，唯獨曾經打算成為空中服務員的趙麗穎並非出身戲劇名校，僅修畢中專課程，從來沒有接受過正式戲劇訓練。

楊冪為北京電影學院的著名校友之一。（視覺中國）

不論楊冪與趙麗穎的粉絲如何罵戰，對《醬園弄》來說也算是不詆毀作品水平的一種宣傳，而不管獲獎無數、抑或正統科班出身，一眾《醬園弄》的演員將會同場較技，在同一舞台下，實力與表現自然會有公論。