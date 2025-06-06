007新遊戲男主角撞樣湯告魯斯　五大表情角度似足《職業特工隊》

英國國寶級特務電影系列占士邦，自2021年推出目前最後一部電影《007：生死有時》（No Time To Die）後，一直未有選出接班人及推出新作。日前PlayStation推出新遊戲《007 FIRST LIGHT》預告，遊戲劇情設定重返占士邦被特務機關MI6招攬，由海軍精英軍人轉身成為特務的歷程，遊戲片段畫質甚具真實感，亦有不少暗殺、飛車及套取情報的情節，相當吸引！

007系列自2021年推出目前最後一部電影《007：生死有時》後，一直未有選出接班人及推出新作。（《007：生死有時》電影劇照）

PlayStation推出新遊戲《007 FIRST LIGHT》預告，遊戲劇情設定重返占士邦被特務機關MI6招攬，由海軍精英軍人轉身成為特務的歷程。（預告截圖）

PlayStation推出新遊戲《007 FIRST LIGHT》預告，遊戲劇情設定重返占士邦被特務機關MI6招攬，由海軍精英軍人轉身成為特務的歷程。（預告截圖）

PlayStation推出新遊戲《007 FIRST LIGHT》預告，遊戲劇情設定重返占士邦被特務機關MI6招攬，由海軍精英軍人轉身成為特務的歷程。（預告截圖）

在《007 FIRST LIGHT》推出遊戲預告後，最受香港及外國網民關注的重點，竟為「新任」占士邦的樣貌，被發現撞樣《職業特工隊》（Mission：Impossible）系列男主角湯告魯斯（Tom Cruise）！在片段中，占士邦不論持槍動作、從飛機裡準備跳傘、飛車、戴上太陽眼鏡甚至「戚嘴角」的笑容五大角度與表情，均甚具湯告魯斯的影子，讓預告片段在網絡上瘋傳，成功達到間接宣傳效果、相當有話題性！

占士邦竟撞樣《職業特工隊》男主角湯告魯斯！（視覺中國）

遊戲中占士邦的樣貌被發現撞樣《職業特工隊》男主角湯告魯斯！（預告截圖）

遊戲中占士邦的樣貌被發現撞樣《職業特工隊》男主角湯告魯斯！（預告截圖）

遊戲中占士邦的樣貌被發現撞樣《職業特工隊》男主角湯告魯斯！（預告截圖）

遊戲中占士邦的樣貌被發現撞樣《職業特工隊》男主角湯告魯斯！（預告截圖）

遊戲中占士邦的樣貌被發現撞樣《職業特工隊》男主角湯告魯斯！（預告截圖）

遊戲中占士邦的樣貌被發現撞樣《職業特工隊》男主角湯告魯斯！（預告截圖）

遊戲中占士邦的樣貌被發現撞樣《職業特工隊》男主角湯告魯斯！（預告截圖）

遊戲中占士邦的樣貌被發現撞樣《職業特工隊》男主角湯告魯斯！（預告截圖）