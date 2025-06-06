腓尼基大作戰︱星二代女主角背景超猛料　八歲成導演影迷圓夢主演

荷里活鬼才導演韋斯安德遜（Wes Anderson），近日推出新作《腓尼基大作戰》（The Phoenician Scheme），由奧斯卡金像男配班尼史奧狄多（Benicio del Toro）、Mia Threapleton、施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）、Michael Cera等主演，電影早前於康城影展舉行首映後，上周相繼於香港及世界各地上映。韋斯安德遜素來以平面幾何及對稱構圖美學、鮮豔用色聞名於世，作品亦一直被受標梅利（Bill Murray）、威廉達福（Willem Dafoe）、泰達史雲頓（Tilda Swinton）及班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）等影帝后演員歡迎，不時主演或客串其作品。

韋斯安德遜新作《腓尼基大作戰》由奧斯卡金像男配班尼史奧狄多、Mia Threapleton、施嘉莉祖安遜及Michael Cera等主演。（《腓尼基大作戰》電影劇照）

韋斯安德遜新作《腓尼基大作戰》由奧斯卡金像男配班尼史奧狄多、Mia Threapleton、施嘉莉祖安遜及Michael Cera等主演。（《腓尼基大作戰》電影劇照）

韋斯安德遜新作《腓尼基大作戰》由奧斯卡金像男配班尼史奧狄多、Mia Threapleton、施嘉莉祖安遜及Michael Cera等主演。（《腓尼基大作戰》電影劇照）

24歲的超新星Mia Threapleton擔任女主角，飾演富翁腓尼基的修女女兒。（《腓尼基大作戰》電影劇照）

24歲的超新星Mia Threapleton擔任女主角，飾演富翁腓尼基的修女女兒。（《腓尼基大作戰》電影劇照）

24歲的超新星Mia Threapleton擔任女主角，飾演富翁腓尼基的修女女兒。（《腓尼基大作戰》電影劇照）

韋斯安德遜的電影多年來不乏巨星主演，今次卻由24歲的超新星Mia Threapleton擔任女主角，飾演富翁腓尼基的修女女兒，不過原來Mia背景非常猛料，她是曾主演《鐵達尼號》（Titanic）的奧斯卡金像影后琦溫斯莉（Kate Winslet）的長女！琦溫斯莉作為荷里活巨星，從小鼓勵有興趣及潛質演戲的Mia加入電影圈，Mia的出道作品《凡爾賽宮的小風波》（A Little Chaos）便母女同框合演，及後琦溫斯莉與Mia亦曾合演劇集《I Am…》的其中一個單元，母女更有大量對手戲份！

Mia Threapleton是奧斯卡金像影后琦溫斯莉的長女！（視覺中國）

Mia Threapleton的出道作品《凡爾賽宮的小風波》，由母親琦溫斯莉主演，一出道便母女同框合演！（《凡爾賽宮的小風波》電影劇照）

琦溫斯莉與長女Mia Threapleton曾合演劇集《I Am…》的其中一個單元，母女更有大量對手戲份！（《I Am…》劇集劇照）

Mia Threapleton作為荷里活超級星二代，從小對電影及演藝事業充滿興趣，早於八歲時她因為看過《狐狸先生無得頂》（Fantastic Mr. Fox）入坑成為導演韋斯安德遜的影迷，今時今日能夠在偶像名導作品中首度擔正女主角，相信一圓Mia的童年夢想。雖然在母親的幫助下得到不少演出機會，然而Mia Threapleton亦非僅靠母蔭得到今日的席位，據指Mia從小患有讀寫障礙，投身電影圈以來花許多心機閱讀劇本，要逐字背誦才能將對白記入腦，相信主演出名對白冗長的韋斯安德遜作品，是Mia生涯一大挑戰！

Mia Threapleton八歲時看過《狐狸先生無得頂》成為導演韋斯安德遜的影迷。（視覺中國）

Mia Threapleton、韋斯安德遜及《腓尼基大作戰》團隊亮相第78屆康城影展。（視覺中國）

Mia Threapleton、韋斯安德遜及《腓尼基大作戰》團隊亮相第78屆康城影展。（視覺中國）