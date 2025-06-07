醬園弄︱章子怡幕後花絮曝光　體重暴跌至92磅骨瘦如柴難以辨認

內地奇案懸疑電影《醬園弄》，由雙料金像最佳導演陳可辛執導，影后章子怡、楊冪、趙麗穎、雷佳音及大鵬等主演，去年在康城影展舉行世界首映後，今年終於在中國定檔6月21日上映。隨《醬園弄》公布上映日期，電影劇照及花絮亦相繼曝光，其中最矚目定必為章子怡飾演的女主角詹周氏的造型，官方角色劇照中章子怡被鎖上手扣、一臉倔強地凝視鏡頭外，樸素妝容與服裝亦突顯出角色的貧苦出身。

章子怡主演新作《醬園弄》去年在康城影展舉行世界首映後，今年終於在中國定檔6月21日上映。（視覺中國）

《醬園弄》，由雙料金像最佳導演陳可辛執導，影后章子怡、楊冪、趙麗穎、雷佳音及大鵬等主演。（微博圖片）

《醬園弄》將於6月21日在內地上映，並由康城放映的150分鐘版本，分拆成上下兩部上映。（微博圖片）

《醬園弄》劇情改編自民國四大奇案之一的「醬園弄殺夫案」，講述上世紀四十年代的上海，有一位屠夫經常出軌嫖妓、非常爛賭，更會回家毆打妻子詹周氏，最後詹周氏將丈夫謀殺並分屍收場。章子怡飾演殺夫凶手詹周氏，自然一改高雅華貴面貌、收起作為國際華語巨星的霸氣，而日前曝光的花絮片段中，更見章子怡梳化過程，不惜自毀顏值瞓身演出！

章子怡於《醬園弄》飾演殺夫凶手詹周氏，一改高雅華貴面貌、收起作為國際華語巨星的霸氣。（影片截圖）

從《醬園弄》曝光的劇情影片可見，章子怡飾演的詹周氏眼神凶狠、目眦盡裂，加上額角傷痕累累，令觀眾訝異相貌改變之大、幾乎難以辨認出是章子怡。從曝光的幕後花絮可見，章子怡為造型漂染眉毛、戴上矯型牙套更顯骨感臉型，才轉身化成骨瘦如柴、神情憔悴落泊的詹周氏，據指章子怡更刻意讓體重暴跌至42公斤（約92.5磅），以配合詹周氏被苦待捱餓的外型，認真程度令觀眾非常敬佩。

章子怡飾演的詹周氏眼神凶狠、目眦盡裂，加上額角傷痕累累，令觀眾訝異相貌改變之大、幾乎難以辨認出！（《醬園弄》電影劇照）

據指章子怡更為《醬園弄》刻意讓體重暴跌至42公斤，以配合詹周氏被苦待捱餓的外型。（網上圖片）

在《醬園弄》花絮中，章子怡為造型漂染眉毛。（網上圖片）