跟周星馳合作第二部戲已鬧不和　李修賢指心態問題︰人哋會搵佢笨

李修賢於1984年，憑一部自編自導自演的電影《公僕》，榮獲第4屆香港電影金像獎影帝及第21屆金馬獎最佳男主角，實力備受肯定。1986年，更自立門戶開電影公司捧新人，而創業作《霹靂先鋒》更助周星馳一片成名，贏得金馬獎最佳男配角。不過二人在合作第二部電影《風雨同路》已經未能同路，不時出現分歧。近日網上就出土一條李修賢的舊訪問片段，親自講述跟周星馳的不和原因。

周星馳憑《霹靂先鋒》奪得第25屆台灣金馬獎最佳男配角。（《霹靂先鋒》劇照）

周星馳李修賢合作到第二部戲，關係已決裂。（《霹靂先鋒》劇照）

李修賢於1986年成立「萬能影業」，首部作品《霹靂先鋒》已打響名堂，更為周星馳贏得金馬男配角。千里馬遇上伯樂理應合作無間，偏偏在這舊訪問中，李修賢表明跟周星馳合作第二次時，已經不想再合作。「佢係第一個簽咗約，拍第二部戲我已經唔想拍呢個人。我覺得係佢個人交朋接友個風度（問題），佢可能有種心態，人哋會搵佢笨，佢去閂埋道門，一邊同你講嘢，其實個腦諗緊第二樣嘢，佢諗緊第二步點樣做，做人冇必要吖？佢算得太……（厲害）」

在舊訪問中，李修賢指周星馳在交朋友接友上出現問題。（影片截圖）

又指周星馳經常覺得「人哋會搵佢笨」。（影片截圖）

當記者問到當時周星馳可有致電他，他直言冇！「佢都唔識我。」記者對該答案感到愕然並反問︰「你幫咗佢咁多都唔識你？」李修賢一臉苦笑回應︰「佢點會識我，我幾多號電話你問佢記唔記得？我冇改到。做人忠厚啲，錢唔係萬能，朋友最緊要。」至於李修賢當時如何形容二人關係？「我一早話佢唔係我仇人，亦都唔係朋友，大家只係識得，咩賓主冇吖，佢都唔係打我工，係圈內一個某位。」

李修賢將餘下的片約賣予永盛電影公司，拍下《逃學威龍》、《賭俠》等經典。（《逃學威龍》劇照）

由訪問可見，二人關係惡劣，據知當年李修賢獨具慧眼，簽了星爺10部片約，但二人反目亦源於期間李修賢外借周星馳予劉鎮偉拍《賭聖》，結果大收4100萬，但回到李修賢身邊，又只能收舊片約價而感到不公，故關係開始破裂。最後，二人無法再合作下去，於是李修賢將餘下的片約賣予永盛電影公司，拍下《逃學威龍》、《賭俠》等經典。