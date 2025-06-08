器子｜張孝全化身最強老爸　為尋女肉搏見血　深情獨白搞喊觀眾

電影《器子》，由張孝全、李沐、婁峻碩主演，簡學彬導演，講述張孝全飾演的張其茂因被誣陷殺害護士而入獄 17 年。出獄後，他執著追查17年前女兒三個月大時，疑似被販嬰集團偷走的失蹤真相，並發現女兒落入活摘器官集團，成為被取走心臟的「器子」。於是展開了一場以暴制暴的復仇行動，誓要摧毀這個由金錢、權勢與暴力組成的犯罪網絡。（6月14及15日父親節特別場，6月19日正式上映）

張其茂（張孝全飾）因被誣陷殺害護士而入獄 17 年。出獄後，他執著追查17年前女兒三個月大時，疑似被販嬰集團偷走的失蹤真相。（《器子》劇照）

《器子》經過五年籌備，於2019年底開拍，導演簡學彬找上當時剛為人父的張孝全飾演戲中尋女心切的張其茂。電影因疫情兩度停拍又復拍前後耗時3年才殺青，再經過2年的後製，如今才與大眾見面。簡學彬心中滿滿感觸︰「那時候孝全的小孩才2歲，現在都上小學了，而我的兒女也長大了。」

張孝全發現女兒落入活摘器官集團，成為被取走心臟的「器子」。（《器子》劇照）

張孝全飾演的張其茂不僅要為女兒復仇，更誓要揭開真相並拯救被當作「器子」的無辜生命。張其茂為了復仇而做出一連串殘暴驚悚的攻擊，包括電椅，將目標放到不斷注水的密封水缸，一幕看得人毛骨悚然。連扮演角色的張孝全也開玩笑說：「我會不會看起來很變態？」張孝全為復仇化身最強老爸，在戲中瞓身演出戲中大部分拳拳到肉的格鬥、以一敵眾的打戲；更因為拍其中一場激烈的動作戲而受傷，差點因此而辭演。

在追查過程中，張孝全遇到了高中女生徐子喬（李沐 飾），她的身世竟與器官買賣集團有著千絲萬縷的聯繫。（《器子》劇照）

導演簡學彬說：「沒想到因為一場被人壓在地上用力掙扎的戲，孝全閃到腰受傷，只好停拍。」張孝全非常自責，建議導演乾脆換人，但在導演堅持之下，決定待他康復回組才繼續拍攝。張孝全休息了半年，回組後身型卻變壯了。不過導演卻認為更適合角色，續說：「結果那個味道更對，更顯出一個父親出獄後的份量感。」

張孝全在戲中，不僅要為女兒復仇，更誓要揭開真相並拯救被當作「器子」的無辜生命。（《器子》劇照）

張其茂這個角色非常考驗張孝全的演技，他為了妻女復仇在電影一路以暴制暴，表現在最強老爸強硬兇悍的一面。直到電影結尾，角色卸下堅強武裝，變成深情的溫柔老爸，害怕自己未能與女兒見面，在車內錄影對女兒的深情剖白，隔空對他的女兒表露10多年來的思念。這長達7分鐘的獨腳戲，展現張孝全催淚的影帝級演技。