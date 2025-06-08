不赦之罪｜歐鎮灝George派傳單　被街坊認出︰你就係嗰個強姦犯？

由黃秋生、歐鎮灝（George@P1X3L）主演的電影《不赦之罪》正在上映，戲中主角George繼上次街頭背十架遊行懺悔，今日（8/6）再次落街，於旺角街頭進行另一懺悔活動，派傳單！完美詮釋角色阿樂，吸引了路人的驚訝與關注。現場有觀眾不禁詢問：「你就係個個強奸犯？」

歐鎮灝在戲飾演強姦犯，被判入獄。（《不赦之罪》預告畫面）

在派發傳單的過程中，歐鎮灝巧遇《填詞L》的監製黃鐦及導演黃綺琳，黃鐦直言：「要睇《不赦之罪》七十個七次！」，表達對電影的支持與期待。此外，早前《填詞L》主演鍾雪瑩也在社交媒體上為《不赦之罪》宣傳，呼籲觀眾進入戲院支持，並幽默表示：「我想sell大家去戲院支持不赦之罪！不過我唔識sell！是但！」展現港產片友愛的精神。

歐鎮灝George今日落街派傳單宣傳電影。(電影公司提供)

背後更有大大隻「懺悔」二字的海報。(電影公司提供)

活動結束後，歐鎮灝在接受訪問時表示，感受到平時烈日當空下工作的人有多麼辛苦，這次的體驗非常值得。他對於首次謝票的感想也表示：「非常感激每一位出現在戲院的觀眾，無論有多少，我們都會真誠地回答他們的問題，感謝他們支持《不赦之罪》！」

有市民認得George，特意上前索取傳單。(電影公司提供)

最後，歐鎮灝為眾多前來支持的觀眾送上冰水，幫助大家減溫，展現了對粉絲的關懷與感謝。希望更多觀眾能夠踴躍入場，為本地電影加油！電影上映首日票房只得15萬，情況險峻，但截至昨日周六，累積票房已過百萬，收112萬，算是不俗。