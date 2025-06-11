不赦之罪｜上映一周票房破百萬　竟擊敗成龍同日上映新作近6倍

香港宗教議題劇情電影《不赦之罪》，由新晉導演林善、譚善揚執導，金像金馬影帝黃秋生、劇后蘇玉華、偶像組合P1X3L成員George 歐鎮灝、陳書昕及陳紫萱等主演，日前於香港正式上映。《不赦之罪》上映首日僅收15萬票房，成績略低於外界預期，然而經過剛過去的周末累積觀眾口碑，上映至今六日亦已突破百萬，臻至135萬港元！

《不赦之罪》上映首日僅收15萬有票房，情況一道令人擔心。（《不赦之罪》電影劇照）

《不赦之罪》上映至今第六日已突破百萬大關，累積口碑之下週末有不少觀眾入場支持。（《不赦之罪》電影劇照）

由成龍主演的荷里活動作電影系列新作《功夫夢：傳奇少年》（Karate Kid：Legends），早前同步在香港上映，新一集以劇集《西遊ABC》（America Born Chinese）少年男主角Ben Wang與成龍組成一老一嫩的配搭，比系列前作更貼近華語觀眾口味。然而《功夫夢：傳奇少年》在香港上映反應慘淡，上映日僅收$24874港幣票房，累積至今六日仍只有23萬元，成績遠遜同日上映的《不赦之罪》，兩部票房差距接近6倍。

《功夫夢：傳奇少年》新一集以劇集《西遊ABC》少年Ben Wang 作為男主角。（《功夫夢：傳奇少年》電影劇照）

成龍與Ben Wang組成一老一嫩的配搭，相比前作更貼近華語觀眾口味。（《功夫夢：傳奇少年》電影劇照）

成龍與Ben Wang組成一老一嫩的配搭，相比前作更貼近華語觀眾口味。（《功夫夢：傳奇少年》電影劇照）

同日上映的《不赦之罪》與《功夫夢：傳奇少年》引起不少影迷及網民討論，有論者認為《不赦之罪》演員班底貫穿年齡層，成年中年影迷能被黃秋生、蘇玉華吸引進場，年輕一代觀眾則會對George歐鎮灝與陳書昕等偶像派電影新人感興趣。相反，有論者認為成龍作品近年出現兩極趨勢，外資電影作品以外國觀眾為主要觀眾群，僅形式化在華語市場上映；華資作品雖然考慮中國觀眾，更不時「炒冷飯」重現昔日作品經典動作特技與諧趣橋段，卻未能成功吸引影迷入場。

《不赦之罪》演員班底貫穿年齡層，成年中年影迷能被黃秋生、蘇玉華吸引進場。（《不赦之罪》電影劇照）

《不赦之罪》演員班底貫穿年齡層，成年中年影迷能被黃秋生、蘇玉華吸引進場。（《不赦之罪》電影劇照）

《不赦之罪》演員班底貫穿年齡層，年輕一代觀眾則會對George歐鎮灝與陳書昕等偶像派電影新人感興趣。（《不赦之罪》電影劇照）

《不赦之罪》演員班底貫穿年齡層，年輕一代觀眾則會對George歐鎮灝與陳書昕等偶像派電影新人感興趣。（《不赦之罪》電影劇照）

成龍在影壇影響力與「吸金力」下降現象，同時蔓延至荷里活，《功夫夢：傳奇少年》在美國本地票房僅收3500萬美元（約港幣2億7400萬元），全球票房亦僅有7300萬美元（約港幣5億7200萬元），相比票房數以億計的《罪人們》（Sinners）及合家歡動畫《史迪仔》（Lilo & Stitch），差距則以數十倍計算！

成龍票房成綥金在美國以至全球僅以千萬美元計算，吸金能力遠遜昔日。（《功夫夢：傳奇少年》電影劇照）

《罪人們》在美國本土票房成績令人非常驚喜！（《罪人們》電影劇照）